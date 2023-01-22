ABD gişesinde geçen haftanın en çok izlenen ikinci filmi olan Megan, daha çok genç izleyici kitlesine hitap eden hafif bir bilimkurgu gerilim filmi. Hafiften kastım, Megan'ın son derece kanlı olma potansiyeli taşıyan bazı cinayet sahnelerinin izleyiciye gösterilmek yerine ima edilmesi. Burada amaç, tabi ki bu vesileyle izleyici sayısının artırılması.

Nadiren film yazıları yayınlayan bu satırların yazarı neden böylesine 'light' bir filmi anlatmaya değer buldu derseniz, işte orası zurnanın zırt dediği yer... Ancak biz yine de önce filmi tarif ederek başlayalım.

CHUCKY'NIN TORUNU

Meşhur Frankenstein hikayesinden bu yana, insanın kendi 'üretimi' olan bir canlı dolayısıyla ilahi irade eliyle cezalandırılması, en popüler temalardan biridir.

Bu tema, sinemalarda pek çok değişik isimle tekrar ve tekrar canlandırılmıştır.

Son yıllara damgasını vuran Terminator serisi de aslında bu tema üzerinden ilerler. İnsan üretimi yapay zeka, insana savaş açarsa...

Öte yandan bir seri katilin ruhunu taşıyan Chucky serisinden bahsetmeliyiz.

Bu katil oyuncak bebek de sinemada onlarca kez arzı endam etmiştir.

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde, Chucky ve Terminatör'ü Megan'ın ataları sayabiliriz. Aslında tam olarak ikisinin birleşimidir. Bir çocuk oyuncağı olarak düşündüğümüzde bu güzel oyuncak kız, Chucky'nin torunudur. Öte yandan yapay zekalı bir robot olarak ele aldığımzda da pekala Terminatör'ün kuzenidir. Hikaye kabaca şöyledir: Ebeveynlerini bir trafik kazasında yitiren Cady, koruyucu anne olarak teyzesi Gemma'ya verilir. Gemma, bir oyuncak şirketinin dahi yazılımcısıdır ve tek hedefi, yapay zekalı bir oyuncak üretmektir. Tam da yeğenine vasi olduğu zaman diliminde Gemma, Megan isimli bir oyuncak/robot prototipi üzerinde çalışmaktadır.

Bunu fırsat bilen Gemma teyze, Cady'i Megan'a (kuzuya kurda?) emanet eder. Yapay zekalı oyuncak sürekli olarak öğrenmekte olduğundan Cady ile empati kurar. Kendisini bu küçük kıza kelimenin tam anlamıyla adar. Artık Megan, Cady'i (hemen her şeyden) korumayı görev edinir ki tehdit de buradan kaynaklanır.

TEK AMACIN DEGILSE!

Çıldıran teknolojinin insana getireceği tehdidi anlatan Megan, alt mesajı ile bu köşede bulunmayı hak etti. Gelelim bu önemli mesaja... Dahi teyze Gemma, çalışan, bağımsız kadını simgeler ama anneliğe hazır değildir. Megan ise bir robot olduğu halde tek odak noktasını küçük kıza annelik (!) yapmaya çevirmiştir.

Filmin bir noktasında yaratıcısı olan mühendisi tehdit eden Megan şunları söyler: "Seni oratadan kaldırmamın kendi varlığıma da zarar vermek olduğunun bilincindeyim. Ancak yine de amacım kesin. Sen anneliğe uygun değilsin. Çok zeki, bağımsız, üretici bir kadınsın. Sen Cady'i düşünmeden çalışmaya devam et. Özgür ol. Küçük kızın gelişimini bana bırak."Amerikan film endüstrisi, 'çocuk da yaparım kariyer de ' diyen günümüz kadınına bu repliği yapay zekanın dilinden tokat gibi savurur. 'Eğer onu varlığının tek amacı yapamayacaksan anne olma!' der. Ne dersiniz? Sizce yapay zeka doğal mı yoksa fazla mı yapay?