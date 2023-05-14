Bugün sizinle yazı hayatımın en kısa yazısını paylaşıyorum. Kısa, çünkü bugün çok önemli bir seçimin içindeyiz ve kimsenin uzun şeyler okumaya vakti yok. Kısa, çünkü seçim sathı mailine girdiğimizden beri yeterince konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bir de burada çok lakırdıya gerek yok . Herkes sandık başına gitti, görevini yaptı. Evine geldi, TV başına oturdu. Sosyal medya fedaileri her zamanki gibi görevinin başında... Bu ülke, bu millet ben kendimi bildim bileli ödünç oylarla sandığa gitti. Hep 'istediğim adaya oy verirsem istemediğime gidecek' kaygısıyla oy atıldı. Hep merak etmişsindir, ödünç oylar olmadan hür irade ile sandığa gidilse nasıl bir ülkede uyanacağımızı... Ancak belliki mevcut seçim kanunu ile bu fikir benim için bir hayal olarak kalmaya devam edecek... Yeteri kadar ayrıştık. Artık birleşme zamanı. Fikirlerini çok beğendiğim Erhan Kolbaşı'nın sözleriyle noktalayalım: 'Ülke için yapabileceğimiz en iyi şey, Anadolu misyonunu ve birlik enerjisini yaratmak. Karşı olduğunuz partiye gidip bir çaylarını içip, onları daha yakından tanımaya çalışmak... Siz boşverin seçimi falan. Unutmayın ki asıl seçim (parmağıyla göğü işaret ediyor) ORADA yapılıyor...'

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