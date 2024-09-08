Itiraflar serisi

Yayınlanmış 9 kitap yazdım. İki kitaplık malzemem hazır duruyor, belki on roman fikri de sırada... Buna rağmen pandemiden beri elim kaleme, klavyeye değmiyor. Okuyucu sayısının nerdeyse yazar sayısıyla eşitlenmeye başladığı bir ülkeye dönüştük. Okurların çoğu, potansiyel yazarlar ya da yazarlık hayali kuranlardan oluşuyor. Yani yazarın okuru aynı zamanda rakibi diyebiliriz. Bunun dışında okuyanın hayli azaldığı bir coğrafyada kitap yazmanın zorluğu bir yana, başka bir sorunumuz daha var: cep telefonları! İtiraf edeyim, düzenli olarak yazan ve düzenli olarak okuyan biri olmama rağmen bugün için günde bir saat kitap okusam büyük bir iş başardığımı zannediyorum. Çünkü on dakikada bir elim telefona gidiyor. Zira orada daha interaktif bir bilgilenme ve eğlenme imkanı var ve dikkat süremiz birkaç dakikalara kadar düştü.

İşte tam da bu ortamda, bazı kitaplarımın ilk okuyucusu ve eleştirmeni olan ve aynı hizmeti kendisine de sunduğum Selda Terek yeni bir akım başlatma peşine düştü. Kalemine hayran olduğum Selda- sadece yazar değil harika bir eğitmen ve redaktördür.

BİTİRMENİN HAZZI

Sadece kendi kitaplarına analık yapmamış, pek çok yazılı bebeğin de ebesi olmuştur. Destek Yayınevi aracılığıyla okura ulaşan 'İtiraflar' serisi, şaşırtıcı derecede akıcı ve heyecanlı 5 novella(kısa roman) dan oluşuyor. Bu 5 küçük öykü, birleşince bir roman uzunluğunda oluyor. Yani her öykü inceliği ile bir solukta okunup bitirilecek ve insana bir kitap bitirmenin hazzını yaşatabilecek nitelikte. Böylelikle farkına bile varmadan seriyi tamamlayabileceksiniz.

M.K. Perker'in illüstrasyonlarıyla hazırlanan seride Bi' Kahve İçmeye Yukarı Gelir misin?, Ses Kaydı, Affedebilecek misin?, Bekâret Engeli ve El Âlem Ne Der? Kitapları yer alıyor.

Verdiği bir röportajda, "O son bir avuç edebiyat okurunu kaybetmemek için böyle bir seri hazırladım. İstedim ki telefonuna bakmak yerine her fırsatta çantasından ya da cebinden kitabını çıkarıp okusun. Süreç benim için inanılmaz keyifliydi. Antenlerimi hikâyelerin frekansına ayarlayınca üzerime hikâyeler yağmaya başladı. Devam etmek, yeni serilerde de okurlarımla buluşmak istiyorum. Bu ülkenin insanına sabırsızlıkla bekledikleri hikayeler sunan yazar olmak güzel olur."diyor Selda. Serinin üst başlığı İtiraflar olunca, "Bu hikayeler gerçek mi?" sorusu da akla geliyor. Ülkemiz okurunun gerçek hikayelere düşkünlüğü dizilerle de taçlandığından bu sorunun tabii olduğu da muhakkak. Selda da öykülerin sahici olduğunu vurguluyor, hatta kitabında öykünün sahibine teşekkür ediyor bununla birlikte isimlerini saklıyor. (Benim de aklıma bunlardan film ya da dizi olmaz mı sorusu da geliyor tabii.) Bence bu yazı, Selda Terek'in imzasını attığı kimi gerçek yaşam öyküsü, kimi kurgu olan 17 eserden biriyle tanışmak için bir izlek, bir müjdeci olsun. İtiraflarla başlayın, sonra diğer eserlerine zaten bakacaksınız.