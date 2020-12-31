Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı (IYFV) olarak ilan etti. İlgili etkinlikler ve kutlamalar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılacak.

FAO, kutlamalarda Birleşmiş Milletler sistemi içerisindeki diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olacak. Bu konu aslında çok yönlü bir özellik taşıyor. Meyve ve sebzenin insan sağlığı açısından içerdiği yararlar gerçekten çok önemli. Diğer bir husus, Türkiye'nin meyve ve sebze üretiminde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması. Şimdi sizinle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en güncel bilgilerini paylaşayım. Türkiye'de 31.2 milyon ton sebze ve 23.6 meyve olmak üzere yaklaşık 55 milyon ton üretim yapılıyor. Ve gururla söyleyelim ki Türkiye bu alanda dünyada 5'nci sırada yer alıyor. Ama neden yaş meyve ve sebze ihracatımız olması gereken yerde değil, bunu ayrı bir yazımda ele almak istiyorum.



İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENCE

Peki, 2021 Meyve ve Sebze Yılı neden ilan edildi? Bu soruyu Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'a sordum. Uçak, Birleşmiş Milletler'in bu yılı belirlemesindeki ana motivasyonun meyve ve sebzelerin insan beslenmesi, gıda güvencesi ve sağlık alanındaki önemli rolüne ilişkin farkındalığı artırmak olduğunu söylüyor. Uçak şöyle devam ediyor: "Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri'nin de bu yıl ile desteklenmesi amaçlanıyor.

2021 Meyve ve Sebze Yılı temel olarak bu unsurlar üzerine şekillendirildi:

Farkındalık artırma ve savunuculuk. Bilgi üretme ve yayma. Politika oluşturma.

Kapasite oluşturma ve eğitim."



ODAKLI GIDA POLİTİKALARI

Hayrettin Uçak, "Meyve ve Sebzelerin beslenmeye, gıda çeşitliliğine ve sağlığa katkısı; toplum, ekonomi ve çevreye etkisi; sürdürülebilir gelişime faydası konusunda farkındalığı artırmaya çalışmalıyız," diyor. "Meyve ve sebzeye dayalı gıda sistemlerinin farklı boyutlar ile topluma, ekonomiye ve çevresel sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunduğunun, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde daha iyi anlaşılması gerek insan sağlığı gerekse çevresel yönden çok fayda getirecek," diyen Başkan Uçak, "Kanıta dayalı politika, yasa ve regülasyonların teşvik edilmesi, meyve ve sebzelerin sürdürülebilir gelişim, kırsal ekonomik büyüme ve geçim kaynaklarına, gıda güvencesine katkısını artıran uygulamaların karşı taraflarla paylaşılması, son olarak eğitim amaçlı politika ve programların tasarlanmasını ve uygulanmasını desteklemek FAO'nun dikkatle üzerinde durduğu konular," ifadesinde bulunuyor. Sonuç itibarıyla BM'nin 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan etmesi, diliyorum ki halk sağlığı bakımından yararlı olacağı gibi meyve ve sebze üretiminin de tüm boyutlarıyla çok daha geniş açıdan değerlendirilmesi fırsatını yaratır.