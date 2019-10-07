2 Ekim tarihli haber ajanslarında bir Kore gazisinin ilgi çekici haberi yer aldı. 1950 yılında, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması üzerine, Birleşmiş Milletler üye ülkelerden bir barış gücü oluşturdu. Türkiye 5 bin kişiye yakın askerle bu savaşa katıldı.



Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Kasım İlkimen, Kore birliğinde yer aldı. Topçu olarak görev yapan İlkimen, devriye sırasında sol koluna giren mermiyle yaralanıp gazi oldu. Kore'de 16 ay görev yaptı.



Kasım İlkimen, savaştan 69 yıl sonra Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine 12 saat süren uçak yolculuğuyla Güney Kore'nin başkenti Seul'e ulaştı. Havaalanında Kore Gaziler Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Türk topçusu olarak görev yaptığı yerleri gezdi. Daha sonra savaş anılarının yer aldığı Barış Müzesi'ne götürüldü.



Bu müzede savaş döneminde çekilen fotoğraflara bakan İlkimen kendisinin "Başında miğfer ve ağzındaki pipolu" portresini görünce şaşkına döndü. Bu fotoğrafın önünde kendisiyle birlikte resim çektirmek üzere insanlar sıraya girdi.



KORE MUCİZESİ

Kuzey ve güney arasındaki savaş 1953'te sona erdikten sonra Güney Kore süratle gelişti ve çok büyük ekonomik güce ulaştı. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde dünyanın en yüksek kalitesine sahiptir. Teknoloji ve yenilik odaklı alanlarda dünya lideridir. Pek çok markalarıyla Türkiye pazarında da etkin durumdalar.



Bu haberden hareketle Güney Kore'nin kültür alanında ne kadar duyarlı olduğu görülür. Devlet olarak kabaca 70 yıllık bir tarihe sahipler. Ama bilinç düzeylerinin yüksek olduğu anlaşılıyor. Bu sebeple devletlerinin varlık sebebi olan Kore Savaşları'nı unutmamışlar. Bir vefa borcu olarak, o savaşa katılıp da hayatta olan kimseleri ülkelerine çağırıp bir hafta misafir ediyorlar.



KÜLTÜR BİLİNCİ

Habertürk muhabirinin bir sorusu üzerine 89 yaşındaki Kasım amca aynen şöyle diyor: "Ölmezsek vatanımız için yine gideriz."



Ekonomimiz, eğitim seviyemiz maalesef daha dün ortaya çıkan Güney Kore'nin çok gerisinde. Ama şükür ki Kasım İlkimen gibi insanlarımız var ve bunların sayısı hiç de az değil. Kuzey Kore dünyanın öbür ucunda. Kasım amcaya göre orada savaşmak bir vatan görevi sayılır. Çünkü oraya devletimiz göndermiştir.



Tarihleri yeni olan devletler, milli şuuru diri tutmak için en basit olayları bile gündeme getirip kutlamalar düzenler, müzeler yaparlar.

Biz ise aşırı tarihi zenginliğimiz sebebiyle kanıksamış olsak gerek ki, geçmişimize yeterince önem vermez olduk. Ama yeni nesiller için tarihteki mühim olayların, modern imkanlarla ve yeni bir konseptle tekrar gündeme gelmesi gerekir. İstanbul'daki Panorama 1453 bunun güzel bir örneğidir.