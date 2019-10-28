Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümü, şimdiden kutlu olsun. Bu yıldönümünü hatırlamanın yollarından biri de sanat etkinlikleridir.



İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da öyle yapmış. Cumhuriyet Bayramı konserinde Anadolu'dan ve Türk dünyasından ezgiler sunacak. Bunların bir kısmı folklorik oyunlar eşliğinde icra edileceği için daha bir ilgi çekici olacağı muhakkaktır. Bu faaliyetten beni haberdar eden Topluluğun Sanat Yönetmeni Şavk Kırçiçeği Hanımefendi'ye teşekkür ederim.



Konser, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi (KSM) Bozkurt Kuruç Salonu'nda bu akşam saat 20.00'de başlıyor. Topluluğun evvelce Konak AKM'deki aylık periyodik konserleri bundan böyle Bornova'da olacaktır.



YENİ BİR MERKEZ

Bornova KSM'nin temeli 25 yıl önce atılmışsa da yılan hikayesine dönen bir yapım süreci vardır. Nihayet 3 sene önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himmetiyle inşaat hız kazanmış ve bu yılın başında tamamlanarak sahnelerini açmıştır.



Merkez dışarıdan güzel ve ihtişamlı bir görünüşe sahip, içi de oldukça ferah. Yanındaki Peterson köşküyle birlikte geniş bir açık ve yeşil alanı var.

Peyzajında zarif havuzlara da yer verilmiş. Umarım çevrenin sürekli bakımı için gerekli ihtimam gösterilir.



METROYLA KOLAY

38.167 m2 kullanım alanı bulunan Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde 3 adet salon bulunmaktadır. Opera ve Bale Müdürlüğü kullanımına verilen salon 736, Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'ne ayrılan Bozkurt Kuruç Sahnesi 382, Devlet Türk Müziği Korosu'na tahsis edilen Rakım Elkutlu Sahnesi 328 koltuk kapasitelidir. Bunların dışında çeşitli etkinlikler için uygun büyüklükte 3 adet fuaye alanı bulunmaktadır.



Klasik Türk Müziği Korosu'nun solo konserleri (dinleti) de aynı merkezde sunuluyor.



Konak'taki AKM'nin yükünü hafifleten Bornova KSM'ne ulaşım Metro yoluyla kolaydır. Bornova istasyonuna 5-7 dakika yürüme mesafesinde Peterson Köşkü'nün yanındadır.



PAGOS DA NE OLA Kİ?

İzmir Büyük Şehir Belediyesi Kadifekale'de bir üretici pazarı açmış. Cumartesi günleri açık olan pazara şehrin çeşitli yerlerinden otobüs kaldırılıyor. Güzel ve takdir edilecek bir uygulama. Böylece, nispeten metruk durumdaki Kadifekale şenlenmiş olur.



Fakat bu pazara belediyenin verdiği isim hayli can sıkıcı: Pagos Üretici Pazarı. Bu ne özenti, bu ne köksüzlük, bu ne kültür yozlaşmasıdır! 700 sene önce buraları almış Smyrna'yı İzmir yapmış, Pagos'a Kadifekale demişiz. Kadifekale, Pamukkale, bunlar ne güzel yerli isimlerdir!



DİRİLTMEK YANLIŞ

Bu topraklarda Türk öncesi kültürleri diriltmeye çalışmak ne büyük gaflettir. Turizm rehberlik bilgileri içinde bunlar yer alabilir ama Müslüman mahallesinde salyangoz satarcasına Roma ve Helenistik dönem isimlerini halka mal edecek şekilde diriltmeye çalışmak yanlıştır.



İçimiz dışımız Homeros'la dolmuşken şimdi de Pagos türküsü çıktı. Doğrusu Aziz Kocaoğlu'nun yerli bir duruşu vardı. Tunç Soyer milli kültür konusunda onu aratacak gibi görünüyor.