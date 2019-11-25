Bu köşede Şehit Fethi Bey hakkında çokça yazı yazdım, kısaca tekrar hatırlatalım: Miralay (Kurmay Albay) Şehit Fethi Bey, işgal yılları kahramanlarındandır. İzmir 4. Kolordu Asker Alma Heyeti Başkanı'ydı.15 Mayıs 1919 günü Yunan ordusu İzmir'i işgal etti. Süleyman Fethi Bey tutuklandı, sürüklenerek Pasaport'a getirildi. Burada rıhtımda başka Türk subaylarını da toplamışlardı. Hepsini tek sıra dizdiler.Bir Yunan subayı, Türk subaylarından her biri önünde duruyor, 'Zito Venizelos!' (Yaşasın Venizelos!) diye bağırmasını emrediyordu. Sıra Fethi Bey'e geldi. O, emri yerine getirmedi.Yunan subayı emrini birkaç kez tekrarladı. Fethi Bey duymamış gibi davrandı. Fethi Bey'in omuzlarındaki albaylık apoletlerini sökmek istemesi üzerine, elini şiddetle itti. "Onları sen takmadın ki sen sökesin!" diye bağırdı. Bunun üzerine öfkelenen subay emretti, Fethi Bey'i süngülemeye başladılar. Aldığı birçok süngü darbesiyle yere yıkıldı. Ağır yaralıydı, 23 Mayıs 1919 günü şehit oldu. Emir Sultan Haziresi'ne defnedildi.XX. asrın başlarında İzmir Emir Sultan Türbesi şehrin en gözde yerlerinden biridir. Buranın haziresinde devrin itibarlı kimseleri gömülüdür. Bir kahraman olan Fethi Bey'in naaşı da buraya defnedildi. Üzerine güzel bir mermer mezar yapıldı.Emir Sultan Külliyesi sonraki yıllarda ihmal edildi, ilgisizlikten dolayı harabeye döndü. Böyle değerli bir kimsenin kabri de harap olmasın düşüncesiyle buradan taşındı, kemikleri Narlıdere Şehitliği'ne, mezarı ise Agora'ya götürüldü.Geçtiğimiz yıllarda Emir Sultan Külliyesi restore edildi, buradaki Rifai Tekkesi aslına uygun şekilde yeniden yapıldı, harap olan kabirler elden geçirildi.Sıra Şehit Fethi Bey'in kabrinin yerine konmasına gelmişti. Bu işe de Katip Çelebi Üniversitesi ön ayak oldu.Emir Sultan hakkındaki en değerli çalışma "" adını taşır. Bu kitabın yazarlarından ikisi Turan Gökçe ve Cahit Telci halen Katip Çelebi'de olup, onların ısrarlı takibi, Rektörlüğün bu işi benimsemesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ilgisi ve gerekli prosedürün tamamlanmasıyla nihayet 2019 Eylül'ünde, 38 yıl sonra Şehit Fethi Bey'in kabri asıl yerine taşınmış oldu. Bu konuda emeği geçen herkese şükran borçluyuz.Resimde görülen kabir taşındaki yazıların günümüz Türkçesindeki karşılığı şöyledir: