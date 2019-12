Bu akşam AKM'de Devlet Korosu'nun Tasavvuf Musikisi konseri var. İzmir'in değerli sanatçısı Bora Uymaz'ı solist olarak dinleyeceğiz. Bora sadece ses sanatçısı değil aynı zamanda bestekardır. Konserde Erzurumlu İbrahim Hakkı güfteleri üzerine kendisinin yaptığı besteleri seslendirecek. "Tefvizname" adlı şiir meşhurdur.

"Hak şerleri hayreyler/ Zannetme ki gayreyler/ Arif onu seyreyler/ Mevla görelim neyler/ Neylerse güzel eyler" kıt'asıyla başlayan bu muhteşem şiirin çeşitli besteleri var. Bora Uymaz ise Rast makamında bestelemiş.



GÖNÜL

"Gönül" kelimesi Türkçemizin en güzel ve zengin manalı kelimelerinden biridir. Gönül, insanın duygu merkezidir. Kalp ve ruhla eş anlamlı olarak da kullanılır. Bora Uymaz İbrahim Hakkı'dan "gönül"lü güfteler seçmiş. Gönle şöyle seslenir:

"Bu cihan viranesin baykuş misali bekleme/ Çün şehin şahinisin uç var o şaha sen." "Her hünerin kemalisin/ Her güzelin cemalisin/ Hüsn ile an seninledir/ Vasfedemem gönül seni." Konserin 2. bölümünde Koro Suz-i dilara ayinini seslendirecek.



GÜNÜMÜZDEKİ İBRAHİM HAKKILAR

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın torunları günümüzde büyük dedelerinin yolunu devam ettirirler. Bu ailede sanatla ilgilenmek soydan gelen ortak bir yetenektir. Ancak mahviyet duygusu sebebiyle pek öne çıkmadılar. Bunlardan birkaçını görelim:

1940 Erzurum doğumlu Fehim İbrahimhakkıoğlu, ressamdır. Çakıl taşlarından tabii şekil ve rengiyle tabloları vardır, bu tarzın dünyada ilk temsilcisidir. Renk bakımından sınırlı bir malzemeyi ustaca kullanarak canlı ve derinlikli eserler verdi.

1941 doğumlu Halim İbrahimhakkıoğlu TRT Erzurum Radyosu THM Korosunda divan sazı çaldı. Daha sonra Türk Sanat Musikisi makamlarını içine sindirdi. Kısa ömrünün son yıllarında Kanun yapımını öğrendi, siparişler aldı. 54 yaşında İzmir'de Hakk'a yürüdü.

1941 Erzurum doğumlu Feyyaz İbrahimhakkıoğlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Altıncı kuşak torunlarındadır. Kültür hayatı önce baba dostları, daha sonra Nurettin Topçu çevresinde şekillendi. Edebiyat ve musikiden zevk alırdı. Çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda yazıları çıktı. Sohbet ehliydi, aşk ehliydi, gönül insanı olarak bilinirdi. 2009 da göçtü.

M. Hakkı İbrahimhakkıoğlu, 5. kuşaktan torundur. O da edebiyata ve güzel sanatlara meraklıdır, iyi bir hattattır. Şiir ve gazellerini kendine has üslubu ve güzel, gür sesiyle okurken dinleyenlerini mest ederdi.

Belkıs İbrahimhakkıoğlu 6. Kuşaktan torun olup, 1950 yılında Erzurum'da doğdu. İktisat tahsili yapmışsa da çalışma hayatı yerine kültürel faaliyetleri tercih etti. Türk Edebiyatı dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Aşk ile An Seyretmek adlı söyleşi kitabında büyük dedesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni anlatıyor. Ayrıca çocuklar için hazırladığı 11 kitaplık Peygamber Öyküleri Seti vardır. Belkıs Hanım bu akşamki konseri şereflendirecek.



