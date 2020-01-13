İzmir Devlet Korosu solisti Bora Uymaz yeni konserinin adına "Aşk" demiş. Ses sanatçısı Bora Uymaz, gelenekli klasik musikimizin çizgisinden kopmadan, onu kendi tarzıyla harmanlayarak yeni besteler yapmaya devam ediyor.

Özellikle Tasavvuf musikisinde klasik üslup ve tekke tavrı önem taşır. Bu durumdan haberdar olmayan bazı heveskarların, adına "ilahi" dedikleri, fakat sıradan bir şarkıdan farkı olmayan yeni parçalar yaptıkları dikkate alınırsa; Bora Uymaz'ın bestelerinin kıymeti daha iyi anlaşılır.

Sanatçımız güfte olarak, coşkun ruh hallerini terennüm eden, derin anlamlı tasavvufi şiirleri seçmeye bilhassa özen gösterir. İşte bu bunlardan biri de konser sahnesinde ilk defa seslendireceği "Dediğim oldu benim" adlı uzun soluklu (13-14 dakika) buselik ilahisidir.



SÜREYYA EMİN

"Menzil-i fakra eriştim dediğim oldu benim" dizesiyle başlayan 8 kıtalık bu "nutk-ı şerifin" sözleri Ahmed Süreyya Emin'e aittir. 1848-1923 yılları arasında yaşayan Süreyya Emin köklü bir aileden gelir. Mektebe-i Sultani (Galatasaray) mezunudur. Genç yaşında ilk seri atışlı sahra topunu icat etti. Abdülhamid'in izniyle bu top tasarımı Alman Krupp fabrikası mühendislerine verildi ve orada seri üretime geçildi. Süreyya Emin'in yaptığı ilk top bugün Harbiye Askeri Müzesinde görülebilir.

Küçüklüğünden itibaren zengin bir manevi istidada sahip olan Süreyya Emin 30'lu yaşlarında Kadirilik tarikatına intisap etti. Şeyhinin vefatından sonra onun yerine geçti. Fatih Türbedari Amiş Efendi ile 2 yıl sohbetleri oldu. Süreyya Emin 1923'te Hakk'a yürüdü ve Beşiktaş Yahya Efendi mezarlığında sırlandı.

Şiirleri "Hz. Süreyya Divanı" adıyla basıldı (Revak, 2013). Bunlar Hallac-ı Mensur ve İbni Arabi neşvesi taşıyan ve yüksek manevi halleri yansıtan manzumelerdir. Bora Uymaz'ın bestelediği adı geçen nutkun sözleri Süreyya Emin'in kabrinde yazılıdır.



KONSER

Gelelim asıl konumuza; Türk Kültür ve Sanat Derneği'inin düzenlediği "Aşk" konseri yarın akşam icra edilecek. Solist Bora Uymaz, önce adı geçen Buselik ilahiyi seslendirecek. Sözlerinden birkaç dize şöyledir:

"Nazar ettim bana ben kendimi bildim ki neyim/ Yaradanımla biliştim dediğim oldu benim." "Biz hayat ehli iken ölmüş olanlardan idik/ Hasret-i yar ile siması solanlardan idik." Ardından başka ilahiler dinleyeceğiz: Kenan Rifai'nin 2 ilahisi: "Aşk beni etti zebun" ve "Neden şekva bu nefsinden". Hüseyin Sebilci'nin "Abidan-ı Mustafayız biz Hüseynilerdeniz". Cinuçen Tanrıkorur'un "Ey vahidü ferfdüssamed"'i. "Didemiz giryan","Dervişlik baştadır tacda değildir" ilahileri. Son olarak muhteşem güftesi ve bestesiyle "Seyrimde bir şehre vardım/ Gördüm sarayı güldür gül" ilahisi.

Konser: "Aşk". Solist: Bora Uymaz. Sazlar: Yavuz Akalın, Mehmet Yalgın, Ozan Pars, A. Vefa Yücetürk, Selim Şenel.

14 Ocak Salı, saat: 20.00. Ahmet Priştina Kültür Merkezi, Karşıyaka

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