Tam yüz yıl önce bugün, bir Cuma günü 1920'de TBMM açıldı ve yeni devletimizin temeli atıldı. Ankara o günlerde yoksul bir Anadolu şehridir. Meclis binası olarak Ulus'ta milli mimari tarzında birkaç yıl önce yapılmış 2 katlı sevimli bir yapı seçilmiştir. 1924 yılına kadar kullanılan bu tarihî mekâna yakın başka bir kutsal yer vardır: Hacı Bayram Cami ve Türbesi.



Mustafa Kemal 21 Nisan 1920'de bütün vilayetlere ve askeri birliklere bir genelge gönderdi. 23 Nisan Cuma günü Meclisin açılacağını, her yerde Hatimler indirilip mevlitler okunmasını duyurdu. (Genelge için bkz. Nutuk, "TBMM Toplanıyor" başlığı)



MECLİS DUALARLA AÇILDI

Enver Behnan Şapolyo Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü şöyle anlatır:

"23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da TBMM açılacağı gün bütün mebuslar Hacı Bayram Camisi'ne gittiler. Namazı müteakip Kur'an-ı Kerim okundu. Bundan sonra cemaat, caminin avlusunda toplandı. Bir kıt'a askeri kuvvet de sıralanmıştı. Hacı Bayram-ı Veli'nin sancağı çıkarıldı. Sinop mebusu Hoca Abdullah Efendi başına bir rahle koydu. Bu rahlenin üzerine yeşil bir örtü serildi. Üzerine de Kur'an-ı Kerim ile Sakal-ı şerif konuldu. Bu rahleyi böylece Abdullah Efendi başında taşıdı. Cemaat tekbir getirerek bir alay halinde Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldi. Mustafa Kemal Paşa bu alayı karşıladı. Meclis'in önünde iki kurban kesildikten sonra bütün mebuslar meclise girdiler. Hacı Bayram-ı Veli'nin, üzeri ayetlerle dolu sancağı kürsüye dikildi. Kur'an-ı Kerim ile Sakal-ı şerif de konuldu. Hocalar Meclis'te, Hacı Bayram Camii'nde okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını yaptılar. Buhari-i Şerif okudular. TBMM Hacı Bayram-ı Veli'nin manevi nüfuzundan faydalanmak suretiyle açıldı. Bu büyük velinin manevi ruhu yıkılan Osmanlı devletinin yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kucakladı."



BUGÜN RAMAZAN

Aradan bir asır geçti, o günün yoksul Ankara'sı bugün Türkiye'nin ikinci büyük şehri. Ve Türkiye olarak çok daha iyi bir yerdeyiz. Meclisin açılışının yüzüncü yılını normal şartlar altında görkemli bir şekilde, büyük gösterilerle kutlayacaktık, fakat bütün dünyayı tehdit eden Covit-19 belası bizi de ciddi sarsıntıya soktu ve törenler kısıtlı geçti.



TBMM'nin açılışın yüzüncü yılı, güzel bir tevafukla bu sene Ramazan arifesine denk geldi. Ancak bu yıl Ramazana hüzünlü giriyoruz. Teravih namazlarında büyük bir coşkuyla camilere koşacaktık. Cuma namazlarında olduğu gibi, teravih vakitlerinde de camilerimiz mahzun kaldı.



"Evveli rahmettir" buyrulan Ramazanın ilk on gününde, inşallah korona inişe geçer. Duamız, bu salgından kurtularak Ramazanın sonunda çifte bayram yapmaktır. Önce belirlenen her türlü tedbire uyacağız. Bu arada hep dua edeceğiz. Allah içten yapılan duaları geri çevirmez. Her şeye gücü yeten Rabbimiz, yapılacak çok samimi dualar kendisine ulaşınca, bir sebep yaratarak virüsü etkisiz hale getirebilir.