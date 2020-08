"Babam müşfik ve yumuşak huylu bir adamdı. Kavgadan, gürültüden uzak dururdu. Dünyevi hırsları yoktu. Anam, aynı özelliklere ilaveten, bir saklı güce de sahipti. Hayatın önüne çıkardığı her zorlukla mücadele etmeye hazır bir karakteri vardı. Aile ortamında kavga, gürültü ve şiddetin hiçbir tezahürünü hatırlamıyorum.



Her ikisi de haram lokma ve kul hakkı konusunda son derece titizdi. Övünmek için değil, tipik bir Müslüman-Türk ailesinin yaşam biçimini dile getirmek için şahit olduğum bir hadiseyi anlatmak istiyorum:



İki ineğimiz vardı. Bunlardan biri zamanla çok kötü bir alışkanlık edinmişti. Sığırtmacın anlattığına göre, canı istediği zaman sürüden kopuyor, önüne çıkan ekin tarlalarına dalıp karnını doyuruyordu.

Annem bunu duyunca -ki bir damla sütü israf etmekten çekinirdi- iki gün boyunca o inekten sağdığı sütü toprağa döktü.

Ben "Ana, niye böyle yapıyorsun, bari kedilere ver" deyince, "Oğlum, Allah'ın işini yine Allah bilir, yarın ahirette benden onun hesabını bile sorabilir" dedi.



O günler babam, su sırası bize geldiği için tarlaları sulama işiyle meşguldü. Zamanı müsait olunca birlikte ineği şehre, hayvan pazarına götürdük satmak için.

Tabii babam, ineği almak niyetiyle yanımıza gelen her müşteriye ineğin huyunu anlatmayı ihmal etmedi. Akşama kadar bekledik ve sonunda gövde et fiyatına, yani ederinin yarı fiyatına bir kasaba satmak zorunda kaldık ineği."





KİTAPTA NELER VAR

Yukarıda anlatılanları Mehmet S. Aydın'ın kitabından aldım. Prof. Mehmet Aydın hatıralarını "Varoluş Yolunda Sayılı Yıllar" adıyla kitaplaştırmış (Kapı yayını, 2019). Anlatılan olay doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Elazığ'ın Gölköy'ünde geçer. Burada Anadolu insanının haram-helal konusundaki duyarlığını görüyoruz.



Sayın aydın İngiltere'de felsefe doktorası yapmış ve iyi yetişmiş bir ilahiyatçı-felsefecidir.

Hak vergisi bir hitabet yeteneğine sahiptir. Kendisiyle aynı kurumda hocalık yaptık. "Ben konuşurken daha iyi düşünürüm" mealindeki bir sözünü hatırlarım.



İzmir Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği ve iki dönem dekanlık yaptıktan sonra, Ak Parti'nin kuruluşunun ardından parlamentoya girdi ve üç dönem Devlet bakanlığı yaptı.

414 sayfalık kitabın ilk 150 sayfasında çocukluğu, öğrenim dönemi ve çeşitli yerlerdeki hocalık hayatını anlatır.



Kitabın 280 sayfalık ikinci bölümünün başlığı "Ve Siyaset" adını taşır. Burada politikaya nasıl girdiğini, Türk siyasetinin son yıllardaki panoramasını çizer. İlkokuldan başlarsak özellikle Mehmet Aydın gibi hareketli ve popüler bir kimse için 60 yıllık bir zaman dilimine çok şey sığar.

Aydın'ın kitabında kendi tercih ettiği konulara yer verdiği görülür.



Onun görev zamanlarında önemli bir konu olan Avrupa Birliği müzakerelerinde ve eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı çalışmalarındaki faaliyetlerine genişçe ele almıştır.



Şurası kesin: Sayın Aydın'ın entelektüel kişiliği ve güçlü hitabeti, bulunduğu kabineye zenginlik katmıştır. Özellikle uluslararası toplantılardaki varlığı ve konuşmaları ile Türkiye'nin yüz akı oldu.

Şu anda 77 yaşında olan M. Aydın'a sağlıklı ve uzun ömürler dilerim.