Ahmet Şerif İzgören'den evvelce bu köşede söz ettim. İzmirli, 25'e yakın kitabı var. Zaman zaman eserlerinden alıntı yaptım.

'Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir hayvandır' adlı kitabının ikincisi çıktı (Elma yayınevi, 2020). Aynı isimdeki kitabın ilki, 18 yıl önce 2002'de çıkmıştı.

Şimdiye kadar 450 bin adet basılıp satılmış. Bu eserle ilgili okuyucu görüşlerinden bir kısmı şöyle:



"Çok çabuk okunabilen ve hem hayatı sorgulamanızı sağlayan, hem de aradaki ince esprilerle yüzünüzde bir gülümseme yaratan bir başucu kitabı.

İnsana kendini sorgulatan, mutluluk veren hayattan daha çok keyif almayı sağlayan bir kitap. Eser ayrıca okuma alışkanlığı olmayan insanlar için de iyi bir başlangıç olabilir. Üslubu sohbet havasında ve hiçbir sıkıcı sayfası yok. Kendini mutsuz hisseden bir sevdiğinize verilecek çok yerinde bir hediye olacaktır."



İzgören bütün eserlerinde zevkli espriler yapan bir yazar. Bu özelliği kitap isimlerinden başlar. Sözünü ettiğim kitap, İngilizce sınavında bir öğrencinin çevirisinden alınma. 'The elephant is the only animal in this world with a trunk' yani 'Fil, bu dünyada hortumu olan tek hayvandır' diye çevrilebilecek bu cümleyi öğrenci şöyle tercüme etmiş: 'Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır.' İzgören de tutmuş bunu kitabına isim olarak kullanmış.



İNSANLARA DOKUNAN KİTAP

Şerif İzgören yeni kitabının önsözünde şöyle diyor.

"Benim hayatımı şöyle değiştirdi, hayatımla ilgili şu kararı almama neden oldu" diye yazan, anlatan birçok insan oldu. "Benimle diyalog kurmayan ergen kızım kitabınızı okuduktan sonra, her akşam eve geldiğimde bana sarılıyor, benimle sohbet ediyor. Allah senden razı olsun, gözlerimde yaşlarla yazıyorum" diyen babanın mektubu sorumluluk yüklüyor.

Arabuluculuk sınavını kazanmış bir kitaptan bahsediyorum.



Niğde'den yazan, "Yavrum ben asgari ücretli işçiyim, oğlan bana benim dört maaşım değerinde cep telefonu alacaksınız diye tutturduydu, arkadaşlarının hepsinde varmış. Ben de artık 'mahcup olmasın arkadaşlarına' diye biriktirdim parayı bir yılda, tam alacaktım, senin filli kitabı okumuş, geldi 'Baba ben vazgeçtim telefondan bu kitap sayesinde' dedi. Kitabın faydalı haberin olsun, Allah da senden razı olsun, bir yıllık tasarrufumu kurtardın" yazmış yaşlı işçi; kitap tasarruf sağlıyor.



Bugün Samet, "Kitap gerçekten büyülü, her yaşam enerjim kaybolduğunda, üç ayda bir okuyorum beni hayata bağlıyor" yazmış, şarj istasyonu işlevi var.





İYİLİK SİRAYET EDER

Kitaptan bir alıntı:



Taksim, gecenin on biri, iki arkadaş durakta bekleyen belediye otobüsüne binerken şoför kalkıyor ayağa, güler yüzle "Hoş geldiniz otobüsüme" deyip, ikisinin ellerini sıkıyor. Bunlar şaşkın "Hoş bulduk" deyip, geçip oturuyorlar.

Yaşlıca bir teyze biniyor, bileti basarken şoför "Hanımefendi hoş geldiniz, buyurun lütfen" diyor. Otobüse binen herkeste kocaman bir gülümseme, arkadaşım anlattı, "Şerif, inerken istisnasız herkes adama 'iyi akşamlar, iyi geceler' dedi, otobüstekiler de inen kişiyi uğurladılar.

Otobüsün içinde bir hava oluştu, sanki birinin evine misafirliğe gitmiş gibiydik."