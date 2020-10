Dünyada olup bitenlerin, korona salgınının, artan ekonomik sıkıntıların, kadın cinayetlerinin, yolsuzluk dedikodularının içimiz kararttığını gördükçe üzülmemek mümkün değildir.

Ben ise dünyaya ve hayata olumlu bakmaktan yanayım. Böylesi beni daha mutlu ediyor. Bu köşede aşağıdaki ifadeleri sıkça kullandım ve tekrar etmeye devam edeceğim.



Evet, dünya, iyi ve kötülerin mücadele alanıdır. İyilerin sandığımızdan fazla olduğunu sık sık tekrarlıyorum. Ne var ki, kötüler cazgırdır, sesleri daha çok çıkar. İyiler ise, daha sessizdir, reklamdan hoşlanmazlar. İnsanoğlu iyilik ve kötülüğe elverişli biçimde yaratıldı. Kutsal kitaplara göre ilk insan olan Hz. Adem'in oğulları Kabil ve Habil arasında çıkan tartışma sonucu Kabil, Habil'i öldürdü. Habil iyilerin, Kabil kötülerin temsilcisidir. O gün bu gündür onların benzerleri hep vardır.



İyilik ve kötülüğün tohumları her birimizin içimizde de mevcuttur. İnsanın görevi iyi duygularını besleyip geliştirmek ve olgun kimse haline gelmektir. Yüce Yaratıcı şu Kudsi hadiste "Rahmetim gazabımı geçmiştir" buyrulur. Yani inanan insana göre rahmet ve iyilik daha ön plandadır, Hakk'ın cemali celaline galiptir.



ATM'DE UNUTULAN PARA

Küçükçekmece'de taksi şoförlüğü yapan Engin Kızılkaya, HGS ücreti yatırmak için gittiği PTT şubesine ait ATM cihazında 9 bin 600 lira buldu ve parayı yetkililere teslim etti. Hamiyetli şoförümüz şöyle demiş: "23 yıldır Halkalı'da taksicilik yapıyorum. Birçok kez böyle durumlarla karşılaştım. Allah'a şükür hepsini de iade ettim. Taksicilik mesleğinde bu tür şeyle oluyor. Belki bu para bir insanın ev kirasıydı, belki bir hasta için havale gönderiyordu, beceremedi, kaldı orada. Belki askerdeki çocuğuna gönderiyordu."



Bu türlü örnekleri hemen her gün medyada görüyoruz. Üstelik bunlar sadece basına yansıyanlar. Sessiz sedasız öğrencilere burs veren, yoksulları gözeten nice insanımız vardır.



Yakında vefat eden Markar Esayan "Bu toprakların derin vicdanında var olan hikmet"ten bahsettiği bir yazısında şunları belirtmişti: "Kötüler cazgırdır ve sükseleri çoktur. Kafa kesenleri herkes konuşur ama iyilik derinden ve tevazuyla işler. Dünya, iyi ve kötülerin mücadele alanıdır. İyi ve kötü kümeleri her saniye değişir. Bu mücadelede çok iyi durumda olunmadığı ortadadır; ama bu her gün dünyada iyiliğin artması için mücadele eden milyonları, milyarları yok saymamızı gerektirmez."



YÜZ ALTIN

Burdur kent merkezinde hurdacılık yapan Aşır Öztürk, bir akademisyenden kömür sobası, fırın ve benzeri eski eşyaları satın aldı. Hurda olarak aldığı sobanın kullanılabilir durumda olduğunu görünce, bir ihtiyaç sahibine vermek isteyen Öztürk, sobayı kimse almayınca iş yerine getirdi. Hareket ettikçe sobanın içinden gelen sesler üzerine kapağını açan Öztürk, poşete konulmuş vaziyette metal çay kutularında 100 adet altın buldu. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Öztürk, altınları hurdayı aldığı kişiye teslim etti.



Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haber:

Ağrı'da bir çatışmada ağır yaralanan gazi, kendisine ödenecek 1 milyon 680 bin liralık tazminatı çok bularak almadı.

Devletin bu kadar yüksek parayı şahsına ödemesini vicdanı kabul etmeyen gazi "Biz bugüne kadar devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim" dedi.