Korona salgını dolayısıyla insanımızın meziyet ve zaaflarını daha yakından görme imkanı bulduk. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de daha çok olumsuz manzaralar öne çıktı. Televizyonların haber bültenleri yasaklara uymayan kimselerin garip, gülünç, düşündürücü görüntüleriyle dolup taştı. Bunlar arasında benim dikkatimi çeken, kumar tutkunlarının üzücü ve acıklı manzaraları oldu. Televizyon kameraları karşısında yüzünü kapatmaya çalışanlar, kuytu yelere saklananlar, damdan atlamaya kalkanlar vardı. İşte birkaç haber özeti:



KUMAR HABERLERİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kumar oynandığı tespit edilen kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye 68 bin 575 lira para cezası uygulandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Dinçer Mahallesi'nde bir depoda kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri yaptığı baskında 15 kişiye sosyal mesafeye uymama ve kumar oynama kabahatinden toplam 63 bin 175 TL idari para cezası kesildi. Ankara'da kumar oynatıldığı tespit edilen işyerine düzenlenen operasyonda 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza kesildi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki villaya düzenlenen baskında, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye, toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı. Kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya ise el koyuldu.



Bursa'da kısıtlamada bir dernekte kumar oynayan şahıslar, polis derneği basınca çatı aralarına gizlenip sürünerek dışarıya kaçmaya çalıştı.

Polis tavan arasında ve derneğin bodrumunda el feneri ile tek tek kumarbaz aradı. Yüzüne ışık tutulunca ortaya çıkan bir şahıs arkadaşından borç para almaya geldiğini söyledi. Kumar tutkunu şahsa polis, "Bak işte kumar insanı ne hale düşürüyor" diyerek ders verdi. Dernekte kumara 44 bin TL ceza kesildi. Konya'da bir derneğe ait lokale yapılan baskında kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 40 kişiye toplam 74 bin lira ceza kesildi. İş yeri sahibi R.S. hakkında ise idari ve yasal işlem başlatıldı.



BU BİR HASTALIK

Kumar bağımlılığı bir tür ruhsal hastalıktır.

Kumarbazlar, istedikleri heyecanı duymak için giderek artan miktarlarda para oynama ihtiyacı duyarlar. Bunlar kaybettiklerini bir seferde geri almayı umarlar. Bu gerçekleşmeyince davranışlarını ve kayıplarını yalanlarla örtmeye çalışırlar.

Tasarruflarını tüketirler ve borçlanırlar. İşlerini kaybederler, yuvaları dağılır. İcabında kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere, sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunurlar.

Kumar hastası kayıplarını telafi edemeyeceğini fark eder. Ancak heyecan ve uyarılma için kumarı sürdürür. Sonuçta depresyon, intihar girişimleri olur. Kumarda hak etmeden, emek vermeden ve alın teri dökmeden zengin olma hevesi de söz konusudur.

Böylece kumar, toplumda sosyal doku ve dayanışmanın zayıflamasında ve bencilliğin ön plana çıkmasında da olumsuz bir rol üstlenmektedir.

O yüzden toplum sağlığı ve genel ahlâkın korunması için kumar yasaklanmıştır.