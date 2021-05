İyi bayramlar. Şeker bayramınızı kutlarım. Bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramınızı tebrik ederim." Bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Kapı aynı ama oraya ulaşan yollar farklı görünüyor. Herkes kendi yolundan memnun. Ama kimileri en doğru yol benim yolum diye diretebiliyor.

Seküleri, modernisti, ılımlı müslümanı, dindarı, radikal İslamcısı, selefisi ile hep aynı gemideyiz. Bugün bayram, gelin bayramlaşalım.

Bayramlar millet fertlerini birleştiren, kaynaştıran, aynı kültürden olmanın heyecanının yaşatan müstesna günlerdir.

"Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."

Akif'in bu beytindeki "tefrika"nın ayrılık ve anlaşmazlığın belirtileri görünüyorsa da henüz ciddi bir tehlike boyutuna gelmemiştir. Önemli durumlarda, milli meselelerde yüreklerimiz topluca vurabilmektedir. Şükür ki böyledir. O halde seslenebiliriz:

"Bayramlar bayram ola / Gönüller seyran ola / Hak katında duamız / İnşallah makbul ola."

Hocam ne kadar iyimsersin, diyenleri duyar gibiyim. Evet iyimserim. Eksilerimize ve artılarımıza bir bakalım:

EKSİLERİMİZ

Korona salgını iki yıldır ülkemizi perişan etti. Çok sayıda vatandaşımız zor durumda.

Küçük esnafımız, gün kazanıp gün yiyen dar gelirlilerimiz evine ekmek götürmekte zorlanıyor.

Kahvehane işletenler, hamallar, getir götür işleri yapanlar para kazanamıyor. İç ve dış sebeplerle fiyatlar durmadan artıyor. Özellikle gıda fiyatları çok yükseldi.

Ekmekten başka her şey her gün zamlanıyor.



Covid-19 aşısındaki tedarik sıkıntısı aşılama hızını yavaşlattı. Büyük devletlerin güç mücadelesi Türkiye'yi olumsuz etkiliyor. İç siyasi atışmalar can sıkıcı. Yolsuzluk haberleri üzücü.

Bütün bunlar halkımızın moralini bozuyor. Siz de bu şartlarda "bayramlaşalım" diyorsunuz!

ARTILARIMIZ

Evet değerli okuyucu, bayramlaşalım, diyorum. Gelin bir de artılarımıza bakalım: Her şeye rağmen yıkılmadık, ayaktayız ve hep ayakta kalacağız. Elbette bugünler de geçecek.



Özellikle korona sebebiyle sıkıntı içindeki küçük esnafımıza, işsiz kalanlarımıza can suyu kadar da olsa destek sağlanıyor, kira ödemesi yapılıyor. Devletin, kaymakamlıkların, belediyelerin muhtarlıkların içinde bulunduğu geniş bir yardım ağı var. Zor durumda olanlara destek olmaya çalışılıyor.

Yeter mi? Belki değil, ama kimsenin aç ve açıkta kalmaması için gayret ediliyor.



Mevzuat gereği devletin ulaşamadığı muhtaç kimseler de var. Onlara da muhtarlar, çeşitli kurumlar el uzatıyor.

Muhtarımız Recep Pervanlı ile bu durumu konuştum. Sıkıntının büyük olduğunu, fakat bir şekilde herkese ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Tabii ki temennimiz bir an önce salgın felaketinin son bulmasıdır.



Ekonominin çarkları yavaşladığından vergi gelirleri de düştü, devletimiz de sıkıntıda.

Buna rağmen her yere yetişmeye çalışıyor Ayrıca silah teknolojisi ve askeri alandaki başarılarımız sevindirici.

Evet celal ve cemal içi içe.

Enseyi karartmayalım. Biraz buruk duygularla da olsa gelin bayramlaşalım:

"Gül açsın, diken solsun / Yürekler sevgi dolsun / Gönüller huzur bulsun, Güzel bayram gününde."