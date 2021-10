Fransa Cumhurbaşkanı Macron son yıllarda artan bir şekilde Türkiye'ye cephe almış durumda. Sebebi ne ola ki? Osmanlı'nın Mağrip ülkelerine gidişi, İspanyolların 1510'da Kuzey Afrika'yı, Portekizlilerin 1515-16'da Kızıl Deniz'e girip, Cidde önüne kadar donanmalarını getirmeleri üzerine başlar. Yavuz Sultan Selim Kızıl Deniz'i ve Akdeniz'i temizliyor. Kanuni Sultan Süleyman devam ettiriyor. Tunus son eyalet olarak Osmanlı'ya II. Selim döneminde katılır. Böylelikle Kuzey Afrika İspanyol istilasından, Doğu Afrika da Portekiz istilasından korunmuştur. Dört yüz yıl boyunca Osmanlı devleti Afrika kıtasının doğu ve kuzey sahillerini koruma altına alıyor ve istilaları önlüyor. (Bkz Ahmet Kavas, Geçmişten Günümüze Afrika) Bu durum Osmanlı'nın zayıfladığı 1800'lerin ortalarına kadar sürüyor. Sömürgecilik Afrika'yı son 100 yıldır tüketiyor. Fransa, bugün hâlâ 14 Afrika ülkesini sömürmeye devam ediyor. Birçoğu açlıkla mücadele eden Afrika ülkelerinden Benin, Burkina Faso, Gine, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi ve Gabon böyledir. Bunlar 1960'lı yıllarda güya bağımsızlıklarını ilan etmişlerse de bugün hâlâ Fransa'ya sömürge vergisi ödemeye devam ediyor.

AFRİKA'DAKİ FRANSA

Fransa'nın eski sömürgelerinden her yıl yaklaşık 500 milyar dolar para aldığı kaydedilir. Bu ülkelerin yıllık gelirlerinin yüzde 85'i her yıl Fransa merkez bankasında toplanıyor. Bu sisteme karşı gelen yöneticiler darbe ile devriliyor. Ayrıca müthiş bir kültür emperyalizmi söz konusudur. Fransa sömürgelerinden çekilmesine rağmen oralarda resmi dil Fransızcadır, eğitim sistemini Fransa düzenler. Maden işleri, para sistemi ve hukuk sisteminde Fransa etkisi sürmektedir. Buna karşı gelenler bir şekilde bertaraf edilir. Bu ülkelerde Fransızca ülkenin ana dilinden daha iyi konuşulur ve Fransızca konuşmak üstünlük sebebidir. (1995'te Kazakistan'da bulundum, orada da okumuşlar Rusçayı Kazakçadan çok iyi bilirlerdi) Bu ülkelerin büyük ekonomik varlıklarının hepsi Fransızların elindedir. Misal, Fildişi Sahili'nde Fransız şirketleri su, elektrik, telefon, ulaşım, limanlar ve büyük bankalar gibi büyük hizmetlerin hepsini kontrol etmektedir. Bu Afrika ülkeleri kamu ihalelerinde Fransız çıkarlarını korumak ve Fransız şirketlerine öncelik vermek zorundadırlar. Buna uymayan yöneticiler zarar görürler.

TÜRKİYE AFRİKA'DA

Türkiye son yıllarda Kuzey Afrika'da olduğu gibi orta ve güney Afrika ülkeleriyle de iyi ilişkiler kurmaya başladı. Kültürel ve ekonomik bakımdan oralara yardım elini uzattı bu yüzden Fransa fena halde öfkelidir. Mesela eski Fransız sömürgelerinden başka ülkelere gidişler Paris üzerinden idi. Bugün Türk Havayolları Afrika'nın her yerine uçuyor. Artık bütün aktarmalar İstanbul üzerinden gerçekleşiyor. Fransa'nın Türkiye'ye her fırsatta saldırmasının sebeplerinden biri de budur. Fransa arka bahçesi gördüğü, her yönüyle sömürdüğü Afrika'dan Türkiye'yi uzak tutmak istiyor. Türkiye Afrika insanını uyandırabilecek tek ülkedir. Çünkü onların çoğuyla tarihi ve kültürel bağları vardır. Ayrıca sömürmek için gitmiyor. Karşılıklı çıkarlara dayanan ekonomik girişimlerde bulunuyor. 21'inci yüzyılın Türk asrı olacağını söyleyenler doğru düşünüyor.