Bir mabet yükseliyor

İzmir'e 1969 sonlarında geldim. O zaman şehrin toplam nüfusu 1 milyon 400 bin idi. Bugün İzmir'in sadece merkez ilçelerinde 3 milyondan fazla insan yaşamaktadır.

İskana açılan bölgelerde okul, sağlık ocağı ve cami gibi kamu binalarına ihtiyaç var. Bunlardan ilk ikisini genellikle devletimiz karşılar. Camiler ise Türkiye'nin her yerinde halkımız tarafından yapılır.

Yeşilyurt Devlet Hastanesinin yukarı kısmının önünden Esendere'ye kadar devam eden uzun Polat Caddesinin iki tarafı son yıllarda tamamen ev ve apartmanlarla doldu. Bu geniş bölgede cami yoktur.

30 binden fazla semt sakinleri, binaların zemin veya çatı katlarında elverişsiz mekanlarda ibadet etmektedirler.

2009 yılında İzmir Akevler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derrneği kuruldu. Bu derneğin çalışmalarını Fakülteden 40 yıllık arkadaşım Prof. Avni İlhan'dan çokça dinledim.

Kendisi emekli olduktan sonra dernekte görev aldı. Düzgün bir cami yapılması için büyük gayret gösterdi ve gösteriyor.

Önce uygun bir yerde arsa bulundu, fakat küçüktü. 2012 yılında civarındaki yerlerin Diyanet İşleri Başlanlığı adına istimlak edilmek üzere başvuru yapıldı.

Tam on yıl süren bu süreçte, akla hayale gelmez zorluklar yaşandı. Bunların çoğu bürokrasi kaynaklıydı. Nihayet son noktaya gelindi ve cami inşaatına başlanıyor.

3 Temmuz Pazar günü, yani bugün saat 15.30'da Akevler Camii temel atma töreni var. Yeri Hastaneye 500 metre mesafede çok uygun bir nekan. Tam karşısında Priştina Çocuk Parkı var. Üç tarafı açık yüksekçe bir mevki. İnşaat bitince çevreye zengin bir görsellik katacak.

CAMİ ESTETİĞİ

Son yıllarda hızlı şehirleşme, birkaç istisna hariç zevksiz camilerin inşasına yol açtı.

Düzgün bir mimari projesi olmayan, gereksiz uzunlukta, acemice yapılmış minareler, estetikten yoksun basit camilerden geçilmez oldu.

Avni Bey'den öğrendim, yapılacak cami, projesi usta bir bir mimar elinden çıkmış ve klasik Osmanlı mimarisi üslubunda, kubbeli ve iki minareli bir mabet olacaktır.

Arsa 7100 metrekare olup, bunun 5333 metrekaresi cami ve bahçesine ayrılmıştır.

Kapalı alanı 1600 metrekareye oturmaktadır, aynı anda 2500 kişi namaz kılabilecektir.

Caminin alt kısmında çok amaçlı büyük bir salon, 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu, gençler için kütüphane ve kıraathane gibi meknalar yer alacaktır.

YARDIM ÇAĞRISI

Çevre düzenlemesi dahil caminin bugünkü tahminlerle 40-50 milyon TL'ye mal olması beklenmektedir. Tamamlandığı zaman hem büyük bir ihtiyacı karşılayacak hem de mimari çehresiyle örnek bir yapı olacaktır.

Caminin uzun ve zorlu hazırlık safhası hayırseverlerin bağışlarıyla bugüne ulaşmış ve temel atma noktasına gelmiştir. Bu yazının amacı hem bu güzel haberi vermek hem de halkımızı katkıda bulunmaya çağrmaktır. Peygamber Efendimiz, cami yaptıranın cennette buna denk bir karşılık bulacağını müjdeler. Bu ve benzeri hayır işleri sadaka-i cariyedir, yani insanlar kullandıkça katkıda bulunanlara sevap getirir.

Bu konuda bilgi için telefon: 0537 617 15 05