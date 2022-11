Bir mahallenin sosyo-ekonomik durumu

Çetin Emeç, İzmir Balçova ilçesinin büyük mahallelerinden biri. 14 bin nüfusu var. Mahalle muhtarı Recep Pervanlar ile konuştum. Kendisi 5 dönemdir kesintisiz muhtarlık yapıyor.

Yani 24 yıldır bu görevde. Her defasında büyük oy farkıyla seçimi kazanır. Bunun sebebini sordum: "Çalışkanlık, halkla iyi iletişim kurmak, dertlerini dinlemek, her konuda onlara yardımcı olmak" şeklinde açıkladı. Oy için değil hizmet için çalıştığını ve her kesime ulaştığını ifade etti.

Kendisinden öğrendiğime göre ekonomik olarak mahallenin % 20'si üst gelirli, % 40'ı orta gelirli, % 40'ı ise fakirdir. Bu sonuncularda işçi kesimi fazla, asgari ücretle çalışırlar. Kimisi dönemlik işçidir. Bunlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Şöyle ki:

YARDIM FASILLARI

BİR: Devletin Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYV) var. İşleyişi şöyleymiş:

İhtiyacı olanlar muhtara gelip durumlarını arzederler. Bunlar SYV'na yönlendirilir.

Yoksul, kendisi gelmezse komşularından bilgi alınır. Ayda iki kişilik aileye 600, dört kişiye 900 TL verilir. Ayrıca kirasını veya elektrik, su faturasını ödeyememişse bu konularda destek olunur.Okula giden her çocuğa, eğitim yardımı verilir. Doğal gaz ve elektrik yardımı, sağlık yardımı var. Bu ödemeler her ay Ziraat Bankası kanalıyla aksamadan yapılır. SYV erzak da vermektedir. Ayrıca beş altı ay evvel bir kanun çıktı. Yoksul her aileye para yardımı yapılıyor. Bu miktar şimdi iki katına yükseldi. Bunun adı "Sosyal Destek". Başvurular e-devlet üzerinden yapılır. Bu konuda yardımcı elemanlar var. Yani yoksulların gelir kalemleri arttı. Soba yakanlara SYV kömür ve odun dağıtır. Mahallemizde 60- 70 aile, imkansızlık sebebiyle, jeotermal veya doğal gaz bağlatamamışlar, bunlara kömür ve odun yardımı yapılmaktadır.

İKİ: Belediye üç dört ayda bir fakir ailelere gıda yardımı yapar. Tüp gaz verir.

Çocuklara ve yaşlılara bez temin eder.

Kömür ve odun desteğinde bulunur.

ÜÇ: Üst gelir grubundan duyarlı vatandaşlarımızın da yardımları çok olur.

Bazıları muhtarımızı arar. İki üç ayda bir ihtiyaçlı kimselere yardım getirirler.

Mesela vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş, elektriği kesilmiş, Muhtar bir tanıdığına telefon edip, durumu bildirince "Hemen makbuzu gönder, ödeyelim" der ve ödenir. Bilhassa ramazanda gıda yardımı çok olur. Büyük mağazalardan koli koli erzak gelir. Ayrıca Kızılay ve çeşitli yardım dernekleri var, onlar da destek olurlar.

OLUMLU TABLO

Muhtara sordum: "Çizdiğin tabloya göre 14 bin nüfuslu mahallede açta açıkta kimse olmaması gerkir." Cevap:

"Evet öyle, yoktur. Benim mahallemde "Açım" diyen kimse duymadım."

Enflasyonun paramızı vurduğu bir gerçek. Ama muhtarımıza göre, enflasyon sebebiyle bu yardımlar yetmiyorsa da gene de bir eksiği kapatmaktadır. Devletin bu tür yardımları bütün Türkiye'de devam etmektedir. Doğrusu bu durum beni sevindirdi. Recep Pervanlar'ın bir duyarlılığı da var. 24 yıllık muhtarlığı sırasında verdiği belge karşılığı vatandaştan para almamış. Halen bir belge için 15TL ödemek gerekiyor. Ona göre bu miktar fazla ve 5 TL alınsa yeter. Çünkü artık muhtarlar asgari ücretten maaş almaktadır. Bu yazıyla ilgililerin dikkati çekilsin istiyor.