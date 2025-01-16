Yıldızı parlayan ülke: Türkiye

Geçen haftaki olumsuz duygu ve düşüncelere yol açan yazıdan sonra, bu defa Türkiye'nin olumlu ve güler yüzünü özetlemek istiyorum. Ben şahsen "denge" taraftarıyım. İyi-kötü, güzel-çirkin, cemal-celal dengesi. Bu denge denkleminde de cemalin öne çıkmasını, çıkarılmasını isterim. Çünkü ilahi habere göre Hakk'ın cemali celaline, rahmeti gazabına galiptir. Öyle olmasa hayat olmazdı. O halde dikenden şikayet etmek yerine, Hakk'ın dikenler içinde gül yarattığına şükretmek evladır, daha iyidir.

Evet, ülkemiz büyük bir badireden geçiyor, ekonomik sıkıntı diz boyu. Etrafımız ateş çemberi içinde. Ama ne demişler, büyük başın derdi büyük okur, yüksek dağlarda kar, fırtına eksik olmaz. İktisadi sıkıntılara, bir türlü son bulmayan ve halkımızın belini büken enflasyon belasına rağmen Türkiye bugünlerde yıldızının parladığı, itibarının arttığı bir dönemi yaşıyor. Kuzeyimizde sürüp giden Rusya-Ukrayna savaşına, güneyimizde alt üst olan Suriye, Irak ve Filistin'e, batımızda iflah olmaz Türkiye korkusuyla yaşayan kompleksli komşumuz Yunanistan'a ve doğumuzdaki ezeli Acem hilelerine sahip İran'a rağmen; Türkiye bir istikrar ve huzur ülkesi olarak dimdik ayakta duruyor. Sevinmeli ve mutlu olmalıyız.

DÜNYA DEVLETİYİZ

Savunma sanayiindeki seviyemiz bütün dünyayı imrendirip rakiplerimizi kıskandırıyor. Bu alandaki ürünlerimizin ülkemizdeki, Dağlık Karabağ, Libya, Suriye ve Irak'taki başarıları göz kamaştırıyor. Baykar firmasının İtalya'daki 140 yıllık bir havacılık şirketini satın alarak büyümesi göğüs kabartacak bir başarıdır.

Türkiye, tarihinde hiç görülmedik şekilde dış memleketlere açılmıştır. Bugün 6 ülkede askeri üssümüz, on ülkede askerlerimiz bulunuyor. Oralarda eğitim veriyoruz. Bu müthiş bir başarıdır ve temelinde askeri bilgi, teknoloji ve güçlü irade vardır. Gittiğimiz yerlere Batı dünyası gibi sömürgeci ruhla değil; insanlık, şefkat ve yardım duygusuyla gidiyoruz. Afrika'da sadece askerimiz değil, sivil toplum kuruluşlarımız da var. Onlar su kuyuları açıp aşevleri kuruyorlar. Üniversitelerimizde 198 ülkeden 350 bin yabancı öğrenci okuyor.

Kıbrıs'a Anamur'dan Akdeniz'i aşan borularla su taşıdık, bu bir hayat suyudur. Barış harekatı sırasında keşke Kıbrıs'ın tamamını alıverseydik, şimdi Rum tarafı bize sıkıntı çıkaramazdı demekten kedimi alamıyorum.

Yakında Zengezur koridoru açılacak ve Asya'daki soydaşlarımızla, Uzak Doğu ile ticaretimiz daha da gelişecek. Türk Devletleri Teşkilatı henüz nüve halinde. Ama ileride bizim ufkumuzu daha da genişletecek bir potansiyel taşıyor.

Suriye'de hiç umulmadık gelişmeler oldu. Şu anda Türkiye avantajlı durumda. Daha alınacak çok mesafe var. Suriye zor bir coğrafya. Zaman içinde birçok pürüzler çıkabilir. Ama şimdiye kadar ki basiretli ve temkinli politikalarımızı devam ettirerek, uzun vadede daha iyi sonuçlar almamız bekleniyor.

İÇ BAŞARILAR

Doğu ve Güneydoğu gezi turlarına ilk defa katılanlar, yolların ve tesislerin güzelliğini anlata anlata bitiremiyorlar. Doğalgaz ve petrol aramalarında elde edilen sonuçlar sevindirici. Paralı otoyolların bir kısmı, Çanakkale köprüsü bugünlerde zarar ediyor olabilir. Ama sonunda devlete ve millete kalacaklar. Bunların inşasında hatalı tercihler yapılmış olsa da nihayetinde hepsi milletin malı olacak.

Sonuç olarak ülkemiz maddi göstergeler bakımından iyi bir yerde. Başkaları bize imrenerek ve kıskanarak bakıyorlar. Acaba biz nasıl bakıyoruz? Kültürümüz, ahlakımız ve inancımızla daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye'yi taşıyabilecek kapasiteye sahip miyiz? Derim ki, bu fırsatı kaçırmamalıyız. Milletçe dayanışma içinde olmalıyız. Birbirimizi sevmeli, sevmesek bile birbirimize tahammül etmeyi öğrenmeliyiz. Biz layık olursak ülkemizi daha güzel bir gelecek beklemektedir.