Türk popunun çılgın kızı Füsun Önal

Taş devri, Değerli, Şirinleri hatırlayanlar; Aşk Gemisi, Kara Şimşek, Dallas, dizilerini soluksuz izleyenler... Siyah beyaz ve renklenen televizyon; derken 45'lik ve 33 lük plaklar kasetler walkman cd ler hepsi birer birer hayatımızdan çıktılar ya da çıktılar mı? Dijitalleşen dünyayı yok saymadan onların yerini korumalıyız gibi düşünüyorum... Aranjman, Türk Hafif Batı Müziği, Türk Pop müziğine evrilirken neler yaşadık neler geçirdik hayatlarımızdan işte bu yazıların sahibi bunları anlatacak ya da anlatmaya çalışacak elverdiğince diyor ve sizi ilkyazım ile baş başa bırakıyorum...Füsun Önal'ın pop tarihine damgasını vurmuş şarkılarıyla yeniden bizlerle. Pek çok "hit" şarkısı olan sanatçının başta " Senden Başka ", "Oh Olsun ", "Ah Nerede" olmak üzere çoğu şarkısı hala dillerde... Füsun Önal'ın şarkıları o gün, bu gündür nerede çalarsa çalsın, hep bir ağızdan söylenir. Aradan yıllar geçse de şarkılarında ona eşlik eden binlerce kişiden oluşan bir koro her zaman hazırdır. Bu iki albüm de Füsun Önal şarkılarından birer demet sunuluyor. Ah Nerede Vah Nerede Odeon yıllarına odaklanırken, Bir tanem Beni Hatırlar mısın? Tempa Foneks'ten çıkmış Ronex firmasının o dönemki tıpkı basımı.Ankara Koleji'nde okuduğu yıllarda 11 yıl klasik piyano 2 yıl da şan dersleri alan Füsun Önal üniversiteye giderken Erol Pekcan caz orkestrasının solisti oldu. 2 İngilizce plak yaptıktan sonra profesyonel sahne yaşamına sağlam bir giriş yaptı.Asıl gürültüyü "Flört" adlı şarkıyla kopardı. Çeşitli dillerde söylenmiş olan "Flört' 'Füsun Önal'ın yazdığı sözlerle liste başlarına yükseldi.'Senden Başka"nın orijinali, Yunanlı müzisyen Hadjidakis'in Nana Mouskari tarafından üne kavuşturulmuş şarkısıydı. Bununla Füsun Önal iyice dillere, kalplere, müzik listelerine yerleşti. Şarkı Füsun Önal'a büyük prestij kazandırdı.Türk Pop tarihinin en bilinen şarkılarından olan "Senden Başka" sonrası, peş peşe çıkan "Oh Olsun' ,'Ah Nerede" şarkıları da dönemin en parlak şarkılarıydı.Hepsi müzik listelerinin başında yer alıp "Füsun Önal"a '3 Altın Plak ödülü kazandırdı.Plak şirketleri Füsun Önal gibi dans etmeye, hareketli olmaya çalışan şarkıcılar çıkarıyordu piyasaya...Ülkemizin ilk " fan club" larından biri Füsun Önal için günümüzün başarılı mimarı Eren Talu tarafından onun öğrencilik yıllarında kuruldu. Füsun Önal artık plakları çok satan, listelerin başından inmeyen, dergi kapaklarını süsleyen, taklit edilen, adına "fan club"lar kurulan biriydi.Besteci Atilla Özdemiroğlu ile evlendikten sonra birlikte pek çok esere imza attılar. Türkiye'den Avusturalya'ya konser vermeye giden ilk sanatçı Füsun Önal'dı.1975 yılındaki Eurovision Türkiye elemelerinde kocasının bestesi "Minik Kuş"la 3.oldu. Yarışmadan sonra Türk Popunun o güne kadar görmediği bir renklilikte hazırlanan "Alo Ben Füsun" albümü yalnızca müzikal özellikleriyle değil kapak tasarımı ile de herkesten övgüler aldı. Birçok baskıları yapılan albüm "Altın Telefon Ödülü"yle taçlandırıldı.Birlikte çalıştığı söz yazarı Çiğdem Talu, Füsun Önal'ın kocasından boşandığı sıralarda besteci Melih Kibar'la ikili oluşturmuştu. Füsun Önal da herkesin peşinde olduğu bu "rüya takım" ile çalışmaya başladı.Birlikte yaptıkları "Yıldönümü" ile' 'Bunlar da Geçer" adlı 45 liklerini "Bir tanem -Beni Hatırlar mısın?" uzunçaları izledi. Şarkılar hemen listelerdeki yerini aldı. 80'lerde Füsun Önal, solo konserler veren ilk şarkıcıydı.'Müzik Benim Dünyam" adlı konserler dizisinde söylediği Türkçe ve İngilizce şarkılarla, birbirinden çılgın giysileri, makyajlarıyla gençleri coşturuyor, onlara sahneden "Füsun Önal" yazan T-Shirt'ler eşarplar atıyordu. Konserlerinde 11 kişilik dans grubu eşliğinde şarkılarını söylüyor birbirinden ünlü müzisyenler ile 3 vokalist kız Füsun Önal 'a eşlik ediyordu.TRT'de birçok müzik programı, çocuklar için masal ve eğlence programları, TRT İstanbul Radyosu'nda müzik programları hazırlayıp sundu. 'Radyo Tiyatrosu' 'programlarında rol aldı. Film Yönetmeni Tunç Başaran'la ikinci evliliğini yaptıktan sonra reklam filmlerinde oynadı. Özel TV kanallarının açılmasıyla, Show TV 'de 450 kez "Evcilik Oyunu" adlı yarışmayı sundu. "Uluslararası Malta Şarkı Yarışması"nda yorumculuk dalında birincilik ödülü kazandı. Sevdiği adam için yazdığı sözlerle söylediği şarkılarla Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmalarından ödüllerle döndü.Füsun Önal, sanatın diğer dallarında da büyük başarılara imza attı. "Evita" müzikalleri ile "Maç", "Ateşli Âşıkların Sonuncusu- 3 kadın-1 çapkın" gibi tiyatro oyunlarında başroller oynayarak, oyunculuk dalında da başarısını kanıtladı. 'Kelebekler Özgürdür' oyununu 1000'den fazla oynayarak bir rekora imza attı. Daha sonra Önal karşımıza yazar kimliğiyle çıktı. Önal 17 kitapla edebiyat dünyasındaki yerini aldı. Ayrıca "Doğa Fotoğrafçısı" olan sanatçı için "14 Fotoğraf Sergisi" açıldı. Ah Nerede Vah Nerede diyoruz Füsun Önal'ı çok seviyor onu hep hatırlıyor ama daha çok görmek istiyoruz.