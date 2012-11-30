Yayların inatçı olacağı bir gün

GÜNÜN YORUMU:

Bugün, kendi değerlerimize uygun hareket etmek isteyeceğiz. Başkalarının işimize karışmasından rahatsız olacak, hatta bazı konularda inatçı davranacağız. İkili ilişkilerimizde duygusal konular gündem kazanacak ve ilişkimizi irdelemek isteyeceğiz. Günahlar ve sevaplar tartışılacak. Bizi rahatsız eden sorunlar tekrar gündeme gelecek. Yine sanat olayların güncellik kazanmasıyla yeni projeler gündeme gelecektir. İdeallerimizi sevdiklerimizle birlikte ortaklaşa geçekleştirebiliriz. Dostlarımızla daha fazla birlikte olmak isteyeceğiz. Birçok yardım kuruluşlarında değişik misyonlarda çalışacağız ve onların aktivitelerine katılacağız.



BUGÜN DOĞANLAR:

Enerjilerini doğru bir şekilde kullandıkları için, hata yapma olasılıkları çok azdır. Yaşamda geriye bakmaktan hoşlanmazlar. Hayal güçleri sınırsızdır. Buna karşılık yaşama bakış açıları gerçekçidir. Dengelerini koruyabilen özel kişileridir. Dokunma duyguları çok gelişmiştir. Değerli eşyaları severler. Çekici bir görünüşleri vardır. Sanata ve müziğe olan ilgileri fazladır. Sesleri oldukça güzeldir. Sahiplenme duyguları yoğun olduğu için, aşkta oldukça kıskançtırlar. Geleneksel yapıları belirgindir. Güneş Akrep burcuna geçti. Merkür de Yay burcunda ilerlediği için, bugün doğanların ilginç bir karizması var.



KOÇ:

Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Güneş'in bulunduğu konum düşüncelerinizin derinleşmesine neden oluyor.

BOĞA:

Güneş karşıt burcunuzda ilerliyor. Güçlü bir birliktelik kurmak için amaçlarınıza uygun davranıyor olmanız, çevrenizde takdirle karşılanacak. Çekici kişiliğiniz, sizi ön plana çıkarıyor.

İKİZLER:

Bugün içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Yakın çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

YENGEÇ:

Cinsel cazibenizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Karşı cinsi kolaylıkla etki altına alabiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz.

ASLAN:

Yakın çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz fakat, size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz. Cesur bir kişiliğiniz var fakat engeller canınızı sıkabiliyor.

BAŞAK:

Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız. Ay'ın konumu, sevdiğinizle ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

TERAZİ:

Yapmayı planladığımız işlerde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.

AKREP:

Güneş burcunuza geçiyor. Duygusal ve fiziksel anlamda kendinizi her zamankinden güçlü hissedeceksiniz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdakilere saygı göstermelisiniz.

YAY:

Duygusal anlamda kabınıza sığamıyorsunuz. Bugün size katkısı olacak değerli ve güçlü kişilerle çalışmak istiyorsunuz. Düşünceleriniz değiştirme konusunda son derece inatçı olacaksınız.

OĞLAK:

Duygularınızda bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Hislerinizden emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz.

KOVA:

Yaşam enerjinizin yoğun olduğu bir gün. Duygularınızı her zaman özgürce kullanmaktan yanasınız. Bugün Ay'ın konumu yüzünden, kişisel değerlerinizi maddeci bir bakış açısı ile yargılayabilirsiniz.

BALIK:

Güneş kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerliyor. Kendinizle ilgili değişim ve güçlenme içinde olacaksınız. Özellikle maddi konulara odaklanmanız sayesinde bazı problemlerinizi rahatlıkla çözüyorsunuz.



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