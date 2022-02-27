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Kendi ayarlarına geri döndü ALİ GÜLTİKEN

Kendi ayarlarına geri döndü

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Giriş Tarihi: 27.02.2022, 00:00

Sivas her takım için zor bir deplasman. Yalnız kendi evinde değil Sivas ile nerde oynarsanız oynayın karşınızda dişli bir rakip bulursunuz. Beşiktaş bu deplasmanı kendi ayarlarına geri dönerek kazandı. Çok da önemli bir iş yaptı. Sezon başından beri Beşiktaş'ın temel problemi yüksek potansiyelli oyuncularının kendi seviyelerine çıkamamalarıydı. Önce Batshuayi'nin sonrada Ghezzal'ın kendi gerçek potansiyellerini ortaya koymaları, Beşiktaş'ı istediği noktaya getirdi. Sivas gibi bir deplasmanda oyunu her zaman elinizde tutamazsınız. Rakibin hücum ettiği anlarda ortaya çıkabilir. Ki dün akşamda oyunun bazı bölümleri bu şekilde geçti. Ama büyük takımlarda önemli olan şey az pozisyon da yakalasanız bunları gol yapabilmeniz gerekir.

Maçtan hiç vazgeçmedi

Dün akşam Mich Batshuayi ve Rachid Ghezzal kalitelerini ortaya koyarak maçı Beşiktaş adına değiştirler. Oyuna sonradan giren Güven Yalçın'ın ve Josef de Souza'nın da skorun Beşiktaş'ta kalmasında katkıları oldu. Ersin'in son dakikadaki kurtarışı da galibiyetin altındaki imzaydı. Beşiktaş, dönem dönem oyunu rakibin kontrolüne bıraksa da maçtan hiç vazgeçmedi. Futbolcularda oyun coşkusunu ve mücadelesini çok net gördük. 90 dakikanın tamamında bu irade hep sahadaydı. Buna birde bireysel kaliteler eklenince ortaya çıkan şey Beşiktaş'ın gerçek gücü oldu.

Kalite kendini belli etti

Şunu iyi biliyoruz: Beşiktaş mevcut kadrosuyla kendi var olan potansiyelini ortaya koyduğunda rakibin kim olduğu çok önemli değil. Çünkü eldeki oyuncu kalitesi siyahbeyazlıları çok daha iyi yerlere taşıyabilecek kalitede. Bu kalite kendini her maçta tekrar ettiğinde Beşiktaş arzu ettiği sürekliliği ve çıkışı yakalar. Kimsenin şüphesi olmasın.

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