Kartal keyif veriyor

Beşiktaş taraftarı stadyuma giderken içinde gol görebilecek miyiz şüphesini yaşamıyor...

Weghorst, Muleka, N'Koudou, Dele Alli, Cenk Tosun, Ghezzal gibi oyuncuların olduğu bir kadronun zaten gol sıkıntısı yaşaması mümkün değil. Tam tersi izlemeye gidenler gönül rahatlığı ile ve "Acaba kaç gol görebiliriz?" düşüncesi ile tribünleri dolduruyor.

Bundan şüphem yok. Özellikle iç saha maçlarında Beşiktaş tribünlerinin muazzam desteği de işin içine girince takımın oyun başlangıçları muhteşem oluyor. Şüpheye yer bırakmadan ilk yarıda işi bitiriyor. Beşiktaş takım olarak ceza sahası içerisinde çok etkili hale geldi. O bölgeye top indirilmesi yeterli. Weghorst ile Muleka ile N'Koudou ile Dele Alli ile ve ceza sahasına giren her oyuncusu ile pozisyon yaratıyor... Oluşturulan pozisyonlardaki gol yüzdesine baktığımızda çok yüksek bir oran görüyoruz. Weghorst ve Muleka'nın tek vuruş kabiliyetleri mükemmel.

Her türlü topta tek düşünceleri var, topu kaleye yönlendirmek. Bunda da çok başarılılar.



COŞKUYU HERKESTE GÖRDÜK

Beşiktaş hem yerden, hem de havadan rakipleri için korkulan bir ekip oldu. Skorları da çok erken yakaladığı için İstanbul'daki maçlar izleyenler için bir festivale dönüşüyor. Hem oynayan keyif alıyor, hem izleyenler. Coşku takımın her bölgesinde hissediliyor. Kalecisinden en öndeki oyuncusuna, sonradan oyuna dahil olanlara kadar herkes bu işin bir kenarından tutuyor ve ortaya çok güzel bir resital çıkıyor. Golcüler dışında bireysel olarak öne çıkan diğer önemli oyuncu da Salih... Hem kendi seviyesini yukarıya çekti, hem de Beşiktaş'ın temposuna ayar veriyor.

Necip'e de ayrı bir parantez açalım. Saygıyı çok hak ediyor. Tüm bunların yanında Dele Alli'nin ismini yarattığı heyecan da takımın iç enerjisine yansımış durumda. Bu coşkuyu yalnız taraftarda değil Dele Alli ve tüm oyuncularda gördük.