Maestro Salih

Beşiktaş takım olarak genel tartışmalara takılmadan yoluna devam ediyor. Her oyuncu sorumluluğunun farkında, işi çok ciddiye alıp bunu sahaya yansıtıyor.

Beşiktaş sahip olduğu takım düzeninin her maç üzerine koyarak devam ediyor. Elbette başrolde geçen sezonun bitiminde olduğu gibi yine Aboubakar var. Attığı gol klasik bir Aboubakar resitaliydi. Kalitesi ile fark yaratmaya devam ediyor. Aboubakar'ın golünü bir kenara koyarsak bu maçın yıldız ismi Salih Uçan'dı. Aboubakar'a yaptığı asistin yanında attığı golle skorun yaratıcısı oldu. Fakat Salih'in farkını yalnızca sonuca yansıyan bölümde değil, oyunun her bölgesinde görüyoruz.

Takımın şu anda maestrosu durumuna geldi. Oyuna liderlik ediyor, bu hem Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor hem de Salih'in kalitesine çok yakışıyor.

Oyun yukarıya gidiyor

Bu tür rakipler elbette Beşiktaş'ın genel seviyesinin altında. Ama önemli olan rakibe takılmadan kendi oyun seviyeni yukarıya çekebilmek. Beşiktaş, sezon başı olmasına rağmen işin bu tarafını oldukça iyi yaptı. Oyun kalitesini her maçta bir adım daha yukarı çekmeye çalışıyor. Bu kazanımlar aynı zamanda takıma yönetim ve camiaya da zaman kazandırıyor.

Galibiyet her zaman hangi durumda olursa olsun bütün takımlara nefes aldırır ve güven duygusunu geliştirir. Beşiktaş kendi çizgisini hep yukarı çekme mücadelesinde.

Bakü'de de bunu bir adım daha yukarıya çıkartarak yoluna devam ediyor.