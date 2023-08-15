Beşiktaş, Avrupa kupalarından sonra ligde sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkmıştı.

Ancak ilk yarıda işler pekte istedikleri gitmedi. Aboubakar penaltıyı gol yapsa başka bir şey konuşuyor olurduk. Üstüne bir de Kamerunlu'nun direğe takılan kafa vuruşunu da ekleyince endişeli dakikalar başladı. Gol ne kadar erken gelirse oyunu çözmek o kadar daha rahat oluyor. Süre uzadıkça doğal olarak rakibin direnci de artıyor. Karagümrük tecrübeli bir takım. Oyunu yayarak ve tempoyu düşürerek oynayabilen bir ekip.

Beşiktaş'ı bu şekilde oyunun büyük bir bölümünde golün dışında tuttular.

Beşiktaş'ın kadrosunun bir oyun temeli var. Bunun üzerine kurguyu geliştirmeye çalışıyorlar. Ama oyuna başlayan kadro bunu ancak belli bir noktaya kadar getirebildi. Şenol hoca şu anda hayalindeki değil elindeki kanat forvet oyuncuları ile oynuyor.



GEDSON MESAJI ALDI

Doğal olarak bunlarla da oyunu belli bir noktaya kadar götürebiliyor.

Beşiktaş, Karagümrük'ü oyunda kendi yarı alanı içerisinde tutmayı başarabildi.

Ama bu bahsettiğimiz bölgelerde istediği verimi alamadığı için oyun belli bir noktada sıkıştı. Böyle durumlarda ya kanat beklerinin çok daha etkili olmasını beklersiniz. Ya da orta alan oyuncularının topa girmesi gerekir. Fernandes oyun içerisinde bu mesajı alan bir oyuncu olarak olması gerekeni gerçekleştirdi ve üzerine düşeni başarılı bir şekilde yaptı. Bu gol çok değerli yalnızca 3 puan değil takımın kendi güvenini geliştirmesi açısından ve bundan sonrası için inşa edilecek sezon serüveninde çok önemeli bir hamleydi. Başlangıçlar her zaman önemlidir, galibiyet ilk adım için her zaman büyük anlam taşır.

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