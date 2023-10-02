Beşiktaş nefes aldı

Bazen sahada karşınızdakinden çok kendiniz rakibiniz olursunuz.

Beşiktaş puan olarak geride olmanın baskısı yanında son iki deplasmanı kaybetmenin yarattığı nahoş durumla Konya karşısına çıktı. Yani bu ortamda Konyaspor'dan çok Beşiktaş'ın ne yapacağının önemli olduğu bir maçın üstesinden gelmeyi başardı. Yoğun yağmura rağmen dönem dönem tempoyu ve oyunu ele alıp skoru istediği noktaya getirdi.

Durumun farkında olup inisiyatif alan birçok oyuncu hem kendilerine hem de Beşiktaş'a nefes aldırdılar. Hadziahmetovic ve Salih'in orta alanda liderlik ettiği Aboubakar'ın yine Beşiktaş adına çok şey olduğunu gördüğümüz anlar yaşadık.

İlk gol rakibin kendi kalesine olabilir ama bunun Beşiktaş'ın yarattığı bunaltıcı baskının sonucu olduğunu da gözden kaçırmayalım. İkinci gol yine büyük bir bireysel başarı hikâyesi Aboubakar her zor durumun üstesinden gelmeyi başarabilen bir yetenek. Bir santrfor olarak golü yoktan var eden bir oyuncu. Attığı gol ile hem takımını rahatlattı hem maçı kopardı.

Konyaspor da tamamen ümitsizliğe itti.



Ekstra beceriye ihtiyaç var

Uzun zamandır oynamayan Ersini de beğendim. Kendini hazır tutmuş. Oda bu zorlu maç içerisinde üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirerek alkışı hak etti.

Beşiktaş Aboubakar'ın yanında forvette oynayan diğer oyuncuların desteğine ihtiyaç duyuyor. Rashica ve Muleka'nın işin ofansif yönünde biraz daha takıma katkı sağlaması gerekiyor. İyi niyet ve mücadele anlamında dün yine ellerinden geleni yaptılar ama Beşiktaş'ın her oyuncusunun ekstra becerisine ihtiyacı var. Özellikle böyle zorlu süreçlerde Aboubakar gibi daha çok sorumluluk alan oyuncular daha değerli hale geliyor. Konya deplasmanı Beşiktaş'ın kendi bulunduğu durumdan ötürü zor görünen bir deplasman olsa da karakter ortaya koyan oyuncular tarafından bunu aşmayı başardılar

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