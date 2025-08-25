Aslan engel tanımıyor

Sezona aldığı iki galibiyetle etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, üçüncü maçında deplasmanda Kayserispor'u da kayıpsız geçmeyi bildi. Barış Alper'in yokluğunda Galatasaray, alışkın olduğumuz aksiyonlarla sahada yer aldı. Hızlı oyun başlangıcı, rakibi boğan ön alan presi ile birlikte hücumda hareketli varyasyonlarla meşin yuvarlağın hakimiyetini eline alan sarı-kırmızılılar, ilk dakikalardan itibaren golü aramaya başladı ve baskısını hissettirdi. Eren Elmalı'nın golüyle kilidi açan sarı-kırmızılı İstanbul ekibi, engel tanımamaya devam ederek ikinci yarıda da farkı açtı.



PUAN KAYBETMESİ ÇOK ZOR

Galatasaray dominant oyununu sürdürdüğü sürece Türkiye'de puan kaybetmesi çok çok zor. Süper Lig'de özellikle oldukça açılan ekonomik makasla birlikte sarı-kırmızılıların saat gibi işleyen taktiksel döngüsünü zorlayacak pek takım yok. Geride kalan 3 haftada G.Saray'ın açık ara önde olduğunu söylemek epey kolay. Sarı-kırmızılılarda bireysel performanslar yine üst düzeydeydi. Yunus Akgün hücumdaki etkili oyunuyla sarı-kırmızılıların adeta beyni oldu. İlk gole etkili driplingiyle rakibi mat ederek takımının öne geçmesinde önemli bir rol oynadı. Yunus'un performansı G.Saray'ın tüm bölgelerine etki ediyor.

Yeri geldiğinde savunmadan çıkarken, yeri geldiğinde hücumdan savunmaya geçerken ama en çok da rakip yarı alanda Aslan'ın en önemli kozu durumunda yer alıyor. Hat kıran kilit paslar atıyor, rakibi eksiltiyor, şut atıyor... Okan Buruk oyununda Yunus'un yeri çok çok önemli.