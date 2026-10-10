Bartunkova fırtınası

Pekin'de önce Sabalenka'yı turnuva dışına iten Nikola Bartunkova, kariyerinin ilk 1000'lik çeyrek finalinde 8 numaralı seribaşı Karolina Muchova'yı 6-3, 6-0'lık setlerle 67 dakikada mağlup etti ve kariyer galibiyeti elde etti. 20 yaşındaki Çek raket, ilk kez WTA 1000 seviyesinde son 4'e kalarak gelecek hafta ilk 30 girmeyi de garantiledi.



DJOKOVIC'İN PEKİN HAKİMİYETİ

Novak Djokovic, skor 7-6, 0-1'ken, Alex de Minaur'un, sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesiyle Çin'de 102. ATP kupasına uzandı.

Büyük bir iş başardı

1 turnuva daha kazanması halinde Roger Federer'in şampiyonluk sayısına ortak olacak. Rekor ise 109 şampiyonluk ile Jimmy Connors'ta. Pekin'de 34 maçlık rekor yenilmezlik serisine ulaşan Sırp efsane, Üst üste 21 yıl ATP şampiyonluğu yaşayan ilk erkek tenisçi oldu. 11 yıldır oynamadığı ve hiç kaybetmediği bir turnuvaya dönüp de 7. kez şampiyon olmak

gerçekten büyük iş.



MEDVEDEV DİSKALİFİYE OLDU

Çin Açık yarı final maçında Novak Djokovic ile karşılaşan Daniil Medvedev, setlerde 7-5 ve 5-3 gerideyken kortun kenarındaki panodan seken topu öfkeyle tribünlere doğru gönderdi. Rus tenisçinin tribünlere gönderdiği topun seyirciye çarpması üzerine turnuvadan diskalifiye edildi.



ALCARAZ UNVAN KORUDU

ATP 500 Japonya Açık finalinde Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka'yı 7-6, 6-4'le mağlup ederek unvan korumayı başardı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasındaki ilk şampiyonluğunu yaşayan Carlitos, Pete Sampras'tan (1993-94) bu yana Tokyo'da üst üste kupa kazanan ilk isim oldu.



SINNER SEZONU KAPADI

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, "Doktorlarla birlikte dizim için bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik. Bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor." açıklamasını yaptı.