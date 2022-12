Bir garip maç

Altay'ın dünkü maçta yaşadıkları geçen koca ilk yarının özeti aslında. Umut da var, sorun da var. Doğru da çok, yanlış da. Hem yaptıklarıyla şaşırtıyor hem de yapamadıklarıyla. Üstelik ara gelmişken ve yaralara merhem lazımken bir de puan silme cezası ile o yaranın kanı durmuyor.

Koskoca kulüp geçici pansumanlarla ayakta duruyor. Oysa bugünlerin geleceği dünden yazılmıştı. Biliyorum şu büyük camida çabalayan da çok, kulak asmayan da. İyi de nereye kadar, ne vakte kadar?

Kişisel özverilerle nasıl çıkılır karanlıktan aydınlığa? Dün mesela. Öyle bir başladı ki takım. "Farka gider mi? Averajını düzeltir mi?" diye sorarken böyle bir başlangıca rağmen "Yenilmese bari" dedik ilk yarının son düdüğü çaldığında. Attığının iki katından fazla kalesinde tehlike gördü. Kalede Ozan olmasa soyunma odasına iki farklı geride girecekti neredeyse. Kaç kez söyledik bilmiyorum ama yineleyelim. Kulübün gücü belli. Sahadakinin, oyuna sonradan girenin gücü belli. Hepsi de şu takımı ligde tutmak için var gücüyle savaşıyor. Evet bazen "Play-Off olur mu?" diye umutlanılsa da bu dalgalı denizde hooop umutlar bir anda kararıyor ve gerçekle yüzleşiliyor.

HER ŞEY BIR YERE KADAR

Futbol bu. Cezalı oyuncusu da olacak, sakatı da. Formsuzu da olacak, şanssızı da. Eksiklerin fazlalığından dolayı bu karşılaşmaya takımın nasıl çıkacağını hafta boyunca yazıp durduk. Sinan hocanın gayretini artık sağır sultan bile biliyor.

Ama dedim ya, her şey bir yere kadar. 10 dakikalık futbolla 4-0 da öne geçsen fark etmez. Diğer 80 dakika uzatmaları da dahil edersen bir maçtan fazla ediyor yani 95 dakika kendi yarı alanında kabul edersen sonuç kaçınılmaz. Genç Efe'nin sakatlanması sonrası yaşananlar da hayli ilginç tabii. Altaylı futbolcuların Fair-Play beklentisinden sonra alkışlı protestoları ve duran oyun sayesinde enteresan anlara tanıklık ettik. Belki de bu olay bile geçtikleri kötü sürecin bir uzantısı. Açıkçası çok ama çok garip bir maç izledik. İkinci yarı mı? Altay bu, inanın her türlü sonuca hazırlıklıyız.

Transfer tahtasının kapalı olması ve silinen üç puan elbette zor sürecin habercisi.