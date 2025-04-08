F.Bahçe'nin sahadaki mühendisi

Draguş'un golüyle soyunma odasına "Soğuk duş" yemiş olarak giren Fenerbahçe, ikinci devre Talisca'nın oyuna girmesiyle kâbustan çıkıp mutluluğu kucakladı. İlk yarı Trabzonspor, kompakt futbol anlayışı içinde orta alanını savunmasına yakın ve kalabalık tuttu. Kaleci Uğurcan'ın uzun kullandığı toplar, F.Bahçe kalesi için tehlike yarattı. Draguş'un golü de uzun top sonrası geldi. F.Bahçe ilk yarıda en net pozisyonu Amrabat ile buldu ama Faslı oyuncu aşırtma vuruşunu etkili yapamadı.

Talisca'nın ikinci yarı oyuna girişiyle F.Bahçe'nin tüm ruh hali değişti. Pozisyon bilgisi üst düzeyde olan, topa mühendis gibi hükmeden ve vuruş kalitesi tartışılmayan Talisca, F.Bahçe'yi sırtlayıp attığı gollerle şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Tadic, Fred, Syzmanski, Maximin gibi top tekniği yüksek oyuncular varken Mourinho'nun savunmadan Djiku'yu çıkartıp, Talisca'yı alması cesurca bir hamleydi. O Talisca, Portekizli hocayı yanıltmadı, 3 gol birden attı. Trabzonspor ilk yarı çok baskı yemedi ama ikinci devre Fenerbahçe rakip kaleye kâbus gibi çöktü ve gol olarak da yağdı. Trabzon baskıya karşılık veremedi. Çünkü Fenerbahçeli oyuncular yaptıkları ön alan baskısıyla rakibinin üst üste iki pas yapmasına izin vermedi. Mustafa Eskihellaç'ın, Osayi'ye amatörce yaptığı faul sonrası oluşan penaltı Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşünün fitilini yaktı.