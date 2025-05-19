Dursun Başkan müjdeyi ver

G.Saray ailesine 25. şampiyonlukla birlikte gelen 5 yıldız hayırlı uğurlu olsun. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimini, üst üste kazanılan 3 şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Özellikle başkan Özbek sadece yönetiminde şampiyonluklar yaşamadı; G.Saray'a ciddi projeler de kazandırdı. Son teknoloji ile inşa edilen Kemerburgaz Tesisleri, modern yapısı ile G.Saray'ın geleceğine yön verecek. G.Saray Adası'nın camianın hizmetine girmesi yönetim becerisidir. Florya, Riva ve Mecidiyeköy'deki rezidans projeleri kulübün ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Vadi İstanbul'daki arazide yapılacak voleybol-basketbol salonları ile yüzme tesisleri G.Saray'a çağ atlatacak. Özbek'in en önemli projelerinden biri de Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Bu konuda 1 milyar 450 milyon TL ödeme yapıldı, geride kalan 1.2 milyar TL'lik kısım da Florya projesi sonrası kapatılacak ve G.Saray büyük bir faiz yükünden kurtulacak. 25. şampiyonluk stratejik açıdan çok önemliydi. G.Saray hem F.Bahçe'den önce 5. yıldızı taktı hem de uzun aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Şampiyonlukta taraftarın büyük payı var. G.Saray hep kapalı gişe oynadı. Gelecek sezonun kombineleri 5 dakikada bitti, kasaya 2.3 milyar TL hasılat kaldı. Dursun başkan 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan başkanlar arasına girdi, G.Saray, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon oldu, 2025 yılında 25. şampiyonluğunu ilan etti ve bileğinin hakkıyla 5. yıldızı kazandı. Yenilmeyen bir G.Saray yaratan şampiyon hoca Okan Buruk'u da alkışlıyorum.

Özel not: Başkan Özbek, Osimhen'in transferini gelecek sezonun ilk flaş projesi olarak duyurmalı! Önerim, Muslera'nın 1 yıl daha kalması için çaba sarf edilmeli.