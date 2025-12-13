Tesadüf zaferler

Belki kızanlar olacaktır. Ancak gerçek şu ki; futbolda harcanan astronomik rakamlara rağmen bir ekol olamadık. Futbolda ekol derken, her turnuvada mücadele edip müzelerini kupalarla, kasalarını paralarla dolduran Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya'dan bahsediyorum. Biz hala 20 ya da 40 yılı geçmiş başarılarla avunuyoruz.

Örneğin son Galatasaray'ın Monaco maçı gibi. Spikeri konuşurken, yirmi yıl önceki Prekazi'nin golünü, ayrıca Süper Kupa'nın bu statta alındığından bahsediyordu. Aradan geçen sezonlarda ilgili bir başarı olmadığı gibi arada sırada gelen ünlü takımlara karşı alınan tesadüfi galibiyetlerle avutuyorlar bizi ki sorgulamıyoruz inanıyoruz da...

Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe ve Milli takımlarda da bunu yaşıyoruz. Şu sıralar güçsüz Monaco'ya yenildi Galatasaray. Liverpool galibiyetinden sonrası yok! Şu ana Türkiye'de inanılmaz fiyatlarla ciddi transfer yapan Galatasaray değil mi? Onca yedeğine rağmen Okan Buruk hoca maç sonu konuşmasında bu transferlerin yeterli olmadığıyla ilgili bir cümleler söylemeye çalıştı. Ne diyelim şimdi? Yıllardır buradan yazıyoruz; Şu yabancılara kaptırılan çoğu kulübün de batmasına neden olan paraların yüzde 20'sini altyapıya harcansa, herkesin dilinde olan Ajax modeli yapılsa, Türk futbol ekolünü ulaşmış olurduk değil mi?

BU NE HIRS!

Şu bahis olayında profesyonel futbolculara ne desem bilemiyorum. İçlerinde ayda 3.5 milyon lira kazanan var. Yasadışı bahiste oynadıkları maç başı paraların en az 1 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Milli futbolcuların isimleri dolanıyor. Yani kazandıkları para neylerine yetmiyor ne para hırsı anlamak mümkün değil. Ben her zaman şunu savundum; Ülkemizde futbolculara değerlerinden kat kat fazla ücret ödeniyor, hem de vergisiz kusuru bakmasınlar. Daha altından neler ve kimler çıkacak bakalım.

EFSANE MOTİVASYONU

Fenerbahçe'de işler gerektiği gibi yapılmıyor. Taraftarın en büyük motivasyonu, futbol takımının elde ettiği zaferlerdir. Bu da eski başkan Ali Koç'tan sonra sekteye uğradı. Yeni Başkan Saadettin Saran'la devam ediyor gibi...

Türk futbolunun lokomotiflerinden, yüzyıllık çınar Fenerbahçe. Özellikle Galatasaray maçları her zaman önü ve arkasıyla yıllarca konuşuluyor. Şimdi son üç sezona bakarsak inanılmaz yabancı transferleri yapılmış, paralar harcanmış. Mourinho gibi dünyaca ünlü hoca getirilmişti, ikinci sezonda olanları gördünüz. Tedesco aşısı da tam oturmadı. Fenerbahçe taraftarı son Galatasaray maçından ümitliydi orada da takım sadece ikinci yarıda kımıldadı. Başakşehir maçı ise bence fiyaskoydu. Belli ki, Mourinho dahi Tedesco'ya Fenerbahçe'nin geçmişten gelen büyüklüğünün en olduğu sanırım sadece sözle anlatılmış. Ben yöneticilerin yerinde olsaydım, ilk yapacaklarım; Fenerbahçe'nin 20 yıl boyunca Galatasaay'a olan üstünlüğünü, geçmişteki 3-0'dan 4-3'lük galibiyetlerini, Zico zamanındaki Avrupa başarılarını, bunları nasıl başardığını anlatan videoları gösterirdim. Belki yabancı hocalar taraftarın ne istediğini nasıl bir futbol ortaya koymalarını gerektiğini anlarlardı. Çünki Fenerbahçe futbolcularını şampiyonluk hırsı bir türlü geri gelmiyor! Bu yazdıkların ligimiz içindi. Dünkü Brann maçı galibiyeti aldatmasın!