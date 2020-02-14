Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Demir'in öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yer verdiğimiz Sivil Toplum Köşesi ile güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Bu şekilde hem derneklerin sesi oluyoruz hem de birlik ve beraberlik içinde olunduğunda nelerin başarılabileceğini gösteriyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde toplumumuzun temel değerlerini korumak ve kültürümüzü nesilden nesile aktarmak adına hareket eden dernekler, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma ve kente faydalı işler yapıyor. Böylece yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu ayakta tutuluyor. Aslında bizler toplum olarak yardımlaşma duygusuna sahip özel bir milletiz. Sokakta bizden yardım isteyen kişiye yardım eder, ne sıkıntısı varsa gidermeye çalışırız. Çünkü bizi biz yapan değerler bunlardır.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE

Elazığ ve Malatya depremlerinde zarar gören vatandaşlarımıza sahip çıkarak, oradaki kardeşlerimiz için ülke olarak seferberlik başlatarak onların yaralarını sarmaya çalıştık. Bu seferberliğe herkesin tam destek olması, bizi biz yapan değerlerin ayakta olduğunu gösteriyor. Evet insanlar birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman kendini mutlu ve güçlü hisseder çünkü birlikten kuvvet doğar. Sesi olduğumuz sivil toplum kuruluşlarının bireyleri de iyi ve kötü günde birbirlerine destek olarak dayanışma örnekleri gösteriyor. Çünkü Allah'ın dünyaya halife olarak gönderdiği insanın fıtratından gelen çok önemli bir sosyal yönü var. Bencilliği bırakıp kardeşinin derdiyle hemhal olmak bu anlamda çok önemli. Bizler de gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan bu derneklerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Şaban Koçoğlu'nun sözleri olayı o kadar güzel özetlemiş ki... Bakın ne diyor Koçoğlu:



"Erzincan'ımızın Fırat Nehrinden, Çağlayan şelalesine, Terzi Baba'dan Mama Hatun'ununa, Ergan Dağı'ndan, halıcılık - bakır işlemesine, sevgiye, gurbete, sılaya tercüman olmuş Şemsi Hayal'isine, Aşık Davut Sulari'sine kadar tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' dediği gibi birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz. Bizler dün acıyı bal eylemesini bilen, birbirimize kenetlenmiş bir toplumuz. Bugün de el ele, omuz omuza, gönül gönüle inşa ettiğimiz federasyonumuzun tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim."

BU IŞIK ASIRLAR ÖNCESİNDEN

İşte bu birlik ve beraberlikler bir hadisi şerifin de yerine getirilmesi açısından çok büyük bir anlam taşıyor. Çünkü asırlar öncesinden bugünlere ışık tutan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" buyurarak bizleri uyarıyor. Evet bizlere düşen birbirimize daha çok sarılmak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere izin vermemektir. Bu haftaki yazıma milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözleriyle son veriyorum. "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."