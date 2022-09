İzmir İl Müftülüğü Cezaevi Vaizi Mesut Alkış, dünya hayatının insanoğlunun yapıp ettikleriyle hesaba çekileceği ahirete hazırlık süreci olduğuna dikkat çekti. Öneminden dolayı ahiret kelimesinin Kur'an'da 110 ayette geçtiğini belirten Mesut Alkış şunları söyledi: Ahiret yurdu, metafizik alemle ilgili kafamıza takılan tüm soruların cevaplandığı yerdir.

Hesap, mizan, sırat, cennet, cehennem vb. ile dünya hayatında bize gizli kalan tüm konular açıklığa kavuşacaktır. İşte tam da burada Yüce Allah bizlerden kamil manada bir iman ve hakiki manada bir teslimiyet istemektedir. Çünkü mü'min görmeden iman edendir. Bizler de ahiret hayatı ile ilgili kavramları gayba iman göreviyle telakki ederek hiçbir şekilde itiraz etmeden işittik, itaat ettik ve inandık. Bu bahsedilen durum bizim imtihanımızın bir parçasıdır. Ahiret denilince aklımıza insanoğlunun Yaradanına karşı sorumlu olması gelmektedir.

Nitekim Kur'an'daki ayetlerden mülhem olarak Allah'ın insanları ve cinleri Ona ibadet etsinler diye yarattığı, insanoğlunun başıboş bırakılmayacağı, insanoğluna bir emanetin verildiği vb. durumlar Kur'an'da muhteşem bir şekilde yerini almıştır.

DÜNYA AHİRETİN TARLASI

Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır düşüncesiyle hareket eden insan ibadet hayatında şuurla hareket eder, manevi disiplinini sağlar ve hata işleme payını azaltır. Çünkü Cibril hadisinde geçen üç kavram olan -iman, islam, ihsan- hayatımızın her alanına yani içinde bulunduğumuz zamana ve mekana Rahmani bir format atmaktadır.

Adı geçen hadiste iman ve islam kavramlarının yanında ihsan kavramı, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir yani her halimizle dört dörtlük hareket etmektir. İşte bu üç kavramı iyi değerlendiren insan ahiret şuuruyla yaşamış olur. Dünya başlangıç ahiret sonuçtur. Geldik, gördük, yaşadık ve gidiyoruz. İstemesek de gideceğiz. Bin sene de yaşasak bu bin sene bizi ahiretten uzaklaştırmaz. Sonunda ahirete doğru bir yöneliş ve Rabbimizle buluşma... Dünya hayatında yaptığımız tüm şeylerden dolayı Rabbimiz huzurunda hesaba çekileceğiz. Bu hesap sonunda kimi eşrefi mahlukat olurken kimi esfeli safilin olur. İyilerden olmak da kötülerden olmak da bizim elimizde...

Yüce Allah'a tevekkül edip, emir ve yasaklarına uyarsak iyilerden oluruz inşallah.

Buna karşılık Rabbimizin emir ve yasaklarına uymazsak hayvanların bile gitmediği yere yani aşağıların en aşağısı olan esfeli safiline gideriz. Allah muhafaza eylesin.

HER ŞEY KAYIT ALTINDA

Ana rahminden doğup dünyaya gelmemizle her anımız kaydedilmektedir. Öyleyse bu yaşamda bizlere verilen fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Yarın Rabbimizin huzuruna vardığımızda Allah için ne yaptın sorusuna verecek onurlu bir cevabımızın olması gerekir. Hayatımızı ikiye ayırırsak ilk yarıda günah işlememiz bizi Allah'a tövbe etmekten uzaklaştırmamalıdır. Bu bağlamda Allah'tan gelen merhamet kapısı olan tövbenin hayatımızın son demine kadar bize eşlik etmesi gerekir. Yüce Allah'ın güzel isimleri vardır. Rabbimiz bu isimlerden özellikle merhamet kökenli olan er-Rahman ve er-Rahim isimlerini besmeleye yerleştirerek her şeyin başında O'nun merhameti olduğunu, her yeri merhametiyle kuşattığını anlatmaktadır. Nitekim dikkat çekicidir ki Yüce Allah Besmele'de 99 Esma-i Hüsna'sından dileseydi er-Rahman ve er-Rahim isimleri dışında diğer isimleri zikredebilirdi buna kimse de mani olamazdı. Ama O, kullara bakış açısının hem dünya da hem de ahirette merhamet yoğunluklu olduğunu göstermek için er-Rahman ve er-Rahim isimlerini Besmeleye nakşetmiştir.