Vatanımız onlar sayesinde ayakta

Cennet vatanımız bugün ayaktaysa şehit ve gazilerimizin sayesinde ayaktadır. Bu nedenle onlara sonsuz minnet ve şükran borçluyuz. yurt genelinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle birçok etkinlik ve tören düzenlendi.

Elbette gazilerimizi bir gün anmak yetmez. Onları her gün, her an aklımızdan çıkarmamalı ve dualarımızı esirgememeliyiz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı.

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı" mısralarında belirttiği gibi şehit ve gazilerimizin kadir ve kıymetini bilmeliyiz.



GAZİLİK MERTEBESİ

Yüce dinimiz İslam, şehitlik ve gazilik mertebesini peygamberlikten sonra en büyük mertebe olarak tanımlıyor. İşte bu yüzden bu vatanın evlatları vatan, bayrak ve ezan uğruna seve seve ölüme koşarak şehadet şerbeti içmişler, gazilerimiz ise bugün bizlerin onur kaynağı olarak halen hayatlarını sürdürmektedirler. Allah yolunda cihad edenlere verilen Gazilik mertebesi hakkında Kuran-ı Kerim'de bir çok ayet vardır. (Onlar, hiç kimsenin kınamasından çekinmeden Allah yolunda cihad ederler.) [Maide 54], (İman edip de Allah yolunda hicret edenler, cihad edenler ve bunları barındırıp yardım edenler, işte gerçek mümin bunlardır.) [Enfal 74] gibi daha birçok ayet-i kerime Gazilik mertebesini açık bir beyanla bizlere bildiriyor. Gazilik mertebesi hakkında Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), "Bir gün nöbet tutmak, bir ay oruç tutmaktan ve gecelerini ibadetle geçirmekten hayırlıdır.) [Müslim], "Allah için savaşmayan veya bir mücahidi silahla donatmayan veya bir mücahidin çoluk çocuğuna yardım etmeyen bir belaya maruz kalır." [E.Davud], "Kim Allah yolunda cihada çıkan bir gaziyi donatırsa aynen cihada çıkmış gibi olur" hadis-i şerifleriyle gazilere verilmesi gereken değer ve önemi bizlere anlatmıştır.



KALIRSAM GAZİ

Atalarımızın düşmanla savaşa giderken Kur'an-ı Kerîm'de buyurulan "De ki:

Bize iki iyilikten, gazilik ve şehitlikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz?" (et-Tevbe, 9/52) ayetindeki ilahi emrine uyarak "Ölürsem şehid, kalırsam gazi" anlayışıyla hareket etmesi, bu necip milletin en önemli özelliğidir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hayatta bulunan gazilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyorum.

