Covid 19 pandemisi, iş dünyasında kalıcı olması muhtemel değişiklikleri de beraberinde getirdi. İlk aşamada turizm, lokanta, hotel, eğlence ve kültür sektörü, yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 90'a varan bir gelir azalması ile karşılaştı. Sağlık, enerji ve telekominikasyon sektörleri ise olumsuz etkilenmemiş görünüyor. Mobilya ve giyimde ise yüzde 40'varan daralmalar mevcut. Elbette şirketler sürdürülebilir ve esnek modelleri büyük bir hızla hayata geçirdiler. Dünyadaki tüm sektörler, özellikle son yıllarda 4.0 şeklinde dile getirilen endüstriel yapının digitalleşme desteğinde 'yeni normal' olarak bağımsız ve online bir yapıya evrilmesine, üç ay gibi bir kısa sürede şahit oldu. Her kurumun özelliklerine bağlı olarak değişiklikler olmakla birlikte digitalleşmenin yanı sıra, karar alma süreçlerinde kurumsal hiyerarjilerin de farklılaştığı, rol ve görev tanımlamaların güncellendiği, çalışan tipolojisi bağlamında ünvanların değil kişisel yetkinliklerin, şirket hedeflerine odaklanılması bağlamında duygu ortak zeminine önem verildiği gözlendi. Part time ya da esnek çalışma içinde, normal mesailer yok olurken geliştirilen aplikasyonlarla daha sıkı ilişki ağlarının kurgulandığı ironik bir sürece şahit olundu.



İLETİŞİME AÇIK

Liderlikte liyakat ve vizyoner kimlik, tüm çalışanları ortak hedefe kilitlerken tüm çalışanların aynı duygu ile bütünleşmesinin sağlanılmasını da vazgeçilmez kıldı. Negatif bir ayrımcılığa! tabi olan çok odaklı, keşif öncelikli ama ham projelerinde defeatla başarısız olmuş çalışan grubunun cesaretlendirildiği bir dönem de kayıtlara geçti. Dinamik, öğrenmeye açık, digital platformlara hakim bir yetkinlikteki çalışanlardan oluşan bir ekibin, diğer aranan özellikler içinde ön plana geçtiğini gördük. Hep yanlış bir şekilde vurgulanan sosyal izolasyon kavramı, doğrusu olan fizik mesafe boyutlarına indirgenirken, çalışanları ile geliştirdikleri mobil aplikasyonlar üzerinden hiç olmadığı kadar yoğun iletişim kuran bir yapı şekillendi. İlginç bir şekilde, küresel boyutta ulaşım ya da ülkesel bazda sokağa çıkma kısıtlamaları şeklinde, salgına bağlı otoriter yasaklar ortaya çıkarken, şirketlerin iç yönetişimlerinde, demokrasinin arttığı ve iş süreçlerinin dikey hiyararji yerine yatay karar alma yöntemlerine evrildiği bir model de bu dönemin artıları olarak kaydedildi.



TIP MÜHENDİSLİĞİ

Sağlık sektörü ise, verilerin anonimleştiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile tanı ve takip sürecinin hızlandığı, tüm tetkik cihazlarının entegre edildiği, hasta hekim iletişiminin online realtime olduğu, uzaktan erişimli tıbbi sistemler ve teletıp uygulamaları ile mesafelerin ortadan kalktığı bir noktaya evrildi. Artık sektör, tıp doktorluğundan ziyade tıp mühendisliğine geçiş için geri sayım yapmakta! Sonuçta, pandemi, hastalık ve ölümlerle küresel bir tahribatı geride bırakırken, tüm sektörleri etkileyecek şekilde bilime ilginin arttığı ve sağlık çalışanlarına yönelik saygının yükseldiği bir algı formasyonunu da yapılandırdı. Şirketlerin demokratikleştiği, ülkelerin otoriterleştiği, digital platformda uzaktan çalışma ve yapay zeka kullanımının arttığı ancak küresel ölçekli ekonomik durgunluğun yaşandığı 2020'ler dünyasına hoşgeldiniz!

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