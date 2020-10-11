Kovid 19 aşı çalışmaları, neredeyse dünya sağlık gündemini tamamen esir almış durumda. Halihazırda 30'un üzerinde merkez insan deneyleri dahil faz 3 çalışmasını geride bırakmış görünüyor. Gelişmeler bu hızla giderse, ilk kitlesel aşı uygulamaları 3-4 aya kadar başlayabilir. Nitekim, bu hafta içindeTürk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurduğu ve yöneticiliğini yaptığı Alman orijinli Biontech Şirketi, geliştirdiği Kovid-19 aşısın üretim ruhsatı için, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurdu. Avrupa İlaç Ajansı, Biontech aşı adayının etkin maddesi BNT162b2'yi 'Rolling Review' adı verilen bir süreçle incelemeye aldı, sonrasında üretim başlayacak.



KIMYASAL VE BIYOLOJIK

İsveç, bilindiği gibi ilaç dahil bir çok sektörün öncü ülkesi. OM Pharma ilaç şirketi de özellikle biyoteknolojide küresel isimlerden. OM Pharma, 1937 yılında Cenevre'de kuruldu.

Günümüzde özellikle uzmanlık alanı olan biyoteknoloji ile ürettiği spesifik ilaçlarını Amerika, Çin ve Rusya dahil 70'e yakın ülkede pazarlamakta. Sadece 2019 yılında, OM Pharma bütçesinin 250 milyon euroluk bölümünü biyoteknolojik ilaç geliştirmelerine ayırmış durumda.

Genel olarak vurgulamak gerekirse, ilaç sektöründe temelde iki çeşit ilaç görürüz:

Konvansiyonel ilaçlar ve biyoteknolojik ilaçlar. Konvansiyonel ilaçlar kimyasal ağırlıklıdır, yani ilaçın etken maddesi kimyasal sentez süreçlerinden geçerek üretilir. Biyoteknolojik ilaç canlı yani yaşayan moleküllerden üretilir. Bu ilaçlar son derece yüksek teknolojiler eşliğinde biyolojik bir kaynaktan üretilerek, başta bağışıklık sistemine yönelik ürünler olmak üzere ileri tıbbi tedavi şekilleri olarak karşımıza çıkar. Rekombinant DNA teknolojisi ile beraber kanser, Alzheimer, kalp hastalıkları ve diyabet gibi metabolik hastalıklarda da dahil yüzlerce hastalığın tedavisinde etkin bir şekilde kullanılır.



YÜKSEK TEKNOLOJI

Ayrıca, biyoteknolojik ilaçların bir çok avantajı var: Etkili tedavi sağlaması yanında yan etkilerinin az olması bunların başında geliyor.

İlaç üretiminde, insan bedeni ile uyum içindeki canlı organizmalar kullanılarak ilaç üretilir, dolayısı ile biyo etkin madde, insan hücrelerinin içinde bulunan diğer binlerce molekülden ayrılarak saflaştırıldığı için üretim süreci çok kompleks ve muazzam bir teknolojiyi de zorunlu kılar. Takdir edileceği üzere bu, gelişmiş insan kaynağı ,üretim altyapı ve deneyimi ile hatırı sayılır bir teknolojik potansiyeli gerektirir. İşte bir Türk İlaç Firması olan Abdi İbrahim, OM Pharma ile 1996 yılından bu yana devam eden ticari ilişkilerini, bu şirketin yüzde 30'una yakınını satın alarak ile zirveye taşıdı. Zaten 15 yıldır OM Pharma'nın küresel ilaç üretiminin bir kısmını kendi tesislerinde üretmekte idi. Üç kuşaktır Türk ilaç sanayine hizmet veren bir ailenin temsilcisi olarak Abdi İbrahim CEO'su Nezih Barut, Türk ilaç endüstrisinin geleceğinden oldukça umutlu.



TARIHE GEÇTILER

Abdi İbrahim Pharmaceuticals'in bu başarısı, sadece kendisi için değil, ülkemiz ve küresel ilaç sektörü için de çok önemli bir anlam ifade etmektedir ve gurur vericidir. Abdi İbrahim,OM Pharmayı satın alan İsviçreli girişim grubunun tek yabancı ortağı olarak, Avrupalı bir ilaç devi ile stratejik ortaklık kuran ilk Türk şirketi olarak da tarihe geçmiş oldu. Aynı şekilde bir Türk bilim insanının kurduğu Biontec şirketi de korona virüs aşısını dünyada ilk geliştiren laboratuar olacak gibi.

Türk İlaç Sanayi adına tüm bunlar umut verici.