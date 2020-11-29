Biden, bugünlerde kabinesini kuruyor ve ilk icraat olarak da öncelikle kovid geçiş ekibi için bilim insanlarını atayacağını ve Kovid- 19'u kontrol altına almak ve bu salgını ters yöne çevirmek için bütün çabasını harcayacağını ifade etti. Henüz Sağlık Bakanı'nı atamadı ama Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne Ron Klain'ı getirdi. Klain, Beyaz Saray'ın ebola ile mücadele komisyonunda koordinatörlük görevinde bulunmuştu.

Biliyorsunuz yaptığı TwPrsnt kıvamında bir tür twitter başkanlığı ile daha önce hiçbir Amerikan başkanının harcamadığı kadar zamanı sosyal medya kulvarlarında harcayan ve bakan tayinlerinden dış politika regülasyonuna kadar resmi yada gayrı resmi söylemlerini sosyal medya üzerinden deklare eden Trump, alışılmamış egosantrik bir başkanlık sergilemiş ve Çin ile ticaret savaşları, Paris lklim sözleşmesinden çekilmesi ya da neredeyse ırkçı bir yaklaşımın hakim olduğu göçmen politikaları değilse de SARS-COv-2 pandemisinde ülkesinin dünyadaki en kötü performanslardan birisini göstermesi sonrası seçimleri kaybetmişti.

Kovid 19'un ilk politik kurbanı Trump oldu!



TAM BIR AKTİVİST

Biden ise Kasım ayında hem seçim zaferini hem de yeni yaşını kutluyor.

20 Kasım'da 79 yaşına girdi. Delware Ünivesitesi'nde siyaset, Syracuse Üniversitesi'nde de Hukuk eğitimi alan Biden, ABD Senatosu'nun en kıdemli üyelerindendi. Obama'nın Başkan yardımcılığını yaptığı sekiz sene dışında kesintisiz 1973'den bu yana Delawere Senatörü. Liberal görüşleriyle dikkat çekiyor ve eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasını da destekliyor. Kürtaj için de "vücutlarıyla ne yapacaklarına" kadınların karar vermesi gerektiğini söylüyor. Çevre konusunda da tam bir aktivist. Gaz salınımlarının küresel çapta azaltılması için hukuksal zeminde ciddi çabaları oldu.



SIKI KISITLAMALAR

Biden'ın başkanlığı sürecinde radikal değişikliklere gitmesi olası görünüyor.

Önceliklerinden birisi korona virüs pandemisi olacak kuşkusuz. Bununla mücadele için geniş bir danışma kurulunu aktive etti. Trump ile kıyaslanmayacak düzeyde sıkı kısıtlamalar sözkonusu olabilir.

Dünyada virüs yükünün artıp arz edilen paranın trilyonlarca dolara ulaştığı bir iklimde Başkan olan Biden, pandemi nedeniyle yatırımın yapılmadığı ve fabrikaların çalışmadığı, dolayısı ile üretimin olmadığı bir ekonomiyi yeniden yapılandırmak zorunda. 'Stagflasyon' kelimesi İngilizce, Stagnant (durgun) ile inflation (enflasyon) kelimelerinin birleşmesi sonucu türetilmiştir bilindiği gibi. Pandemi nedeni ile yaşanan tıbbi, sosyal ve ekonomik küresel krizin, stagfasyon dahil tüm tehlikelerden arındırılması biraz da Biden'ın uygulayacağı politikalara bağlı.Günün sonunda, aşı ile çicek hastalığında olduğu gibi bu pandemi ile de mücadelemiz başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. Ancak habitat daralmasından iklim değişikliklerine küresel sorunlara çözüm getirmek şartı ile.