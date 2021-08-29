Bitmek bilmeyen Pandemi ortamında orman yangınları, seller vs. derken tüm ülkeyi etkisi altına alan psikolojik, sosyal ve ekonomik karanlıktan biraz nefes almak için, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin etkinliklerine bir göz atmak yeterli olabilir.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Filiz Sarper'in yaptığı İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Festivaller Birliğinin(EFA) de üyesi olan Uluslararası İzmir Festivali 34. kez hemşerilerimizle buluştu.

Burada İKSEV Kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nı da minnetle anıyoruz.Çeşme Kalesi'nden İzmir Agora'sına, kentimizin simgesel mekanlarını bir dünya sahnesine dönüştüren 34. İzmir Festivali, operanın Sabrina Sanza ve Guido Dazzini gibi genç kuşaktan ünlü simaları ile Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta gibi tanınmış piyanistlerini İzmirlilerle buluşturdu.

Özellikle Tomohiro Hatta, tekniği ve virtüözlüğü ile piyanoda dahi bir yetenek olarak yaşayan en büyük piyano ustalarından sayılıyor.

Antonio Placer'in 300'ü aşkın bestesi ve 13 albümü olduğunu, Antonio Campos'un da 2020 Latin Grammy Ödülü adaylarından olduğunu da burada hatırlatalım. Schumann Quartet de üç kardeş Schumann ve Liisa Randalu harika bir performans ile MS.178'de meydana gelen depremin ardından İzmir Agorasını yeniden inşa eden Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un ruhunu onurlandırdılar!

26 Ağustos akşamı, Parade&Velvet Gentleman'de Ravel ve Debussy'de görülen empresyonizme, Stravinsky'nin Slavizmine, Schöenberg'in post-Wagnerciliğine karşı olan ve net bir müzik dilini savunan Les Six (Altılar) adlı besteciler grubunun kurucusu Fransız Besteci Alfred Eric Leslie Satie'nin en tanınmış eseri Parade'yi izledik.

Ne denilebilir ki? zamanında kostüm ve dekorunu Pablo Picasso'nun yaptığı bu benzersiz müzik yolculuğu, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki İzmirlileri adeta büyüledi.

Önümüzdeki Salı Çeşme Kalesi'ndeki Trovaores'te vokalde Antonio Placer ve Rafael Campos ve Flamenko Dansta da Rafael Campallo sahnede olacak. Flamenko köklerinden caza evrilen İspanik ve Galiçya topraklarının müzik tınısı tüm seyircilere yeni bir yaşam enerjisi aşılayacak hiç kuşkusuz.

Umarız,Trovaores'i izleyenler gündemin karanlığından kısa bir süreliğine de olsa kurtulmayı başarırlar, müzik ve dans ile pandemik sürecin yaralarını sarabilirler.

ANTIK ATMOSFERDE

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve bu yıl dördüncüsü yapılan Uluslararası Efes Opera Bale Festivali de 24 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor.

La Traviata, Prag Ensemble, Carmen, Gangaster ve Gala Konserini kapsayan programı ve eserlerin sahnelendiği Eşsiz Efes Antik Tiyatrosu ile küresel salgın nedeni ile sanatsal faaliyetlerden uzak kalmak zorunda kalan İzmirliler için tatlı bir heyecan oldu. Festival, olağanüstü tarih dokusunu ve ruhunu modern çağların ürettiği eserlerin anfitiyatroda, odeonda, ticaret agorasında ve Celcius Kütüphanesi'nde sahnelenmesi ile taçlandırdı.

1 Eylül'de sahnelenecek Gangaster müzikalinin librettosu Nilgün Bilsel Demireller'e ait. Ünlü 1929 yılı ekonomik ve sosyal buhranı atmosferinde, arka fonda caz temaları ve Twist dansları varken Dilinger karakteri üzerinden suç dünyası ve aşk sarmalı müzik ve danslarla anlatılacak.

Kapanış Gala Konseri ise 3 Eylül'de yine Antik Efes Tiyatrosu'nda yapılacak. Şef Tulio Gagliardo yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestrası,korosu ve solistleri, repertuarlarındaki Mozart'tan Puccini'ye, Bizet'ten Donizetti'ye çeşitli eserleri,Türk Opera tarihinin iki usta ismi olan Erol Uras (1936-2021) ve Ender Arıman (1940-2021) anısına seslendirecekler.

Sonuçta, sanat ile moral değerlerin doruğuna ulaştığı bir festival ayı daha geride kalırken, İzmir'in bir kültür başkenti olması için eşsiz bir katkı sağlayan iki festivalin de organizatörlerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.