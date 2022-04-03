14 Mart 1922 tarihli Tevhid-i Efkar gazetesinde, Piyer Loti ile ilgili bir haber hüzünlendirici idi: Ona TBMM nin armağanı olan halıyı götüren heyeti ağırlayan özel sekreteri Jean Berger, şu beyanda bulunmuş: Loti, aziz vatanınız lehine girişmeye mecbur kaldığı eylemleri nedeni ile bütün Avrupa'nın tahkirleri, istihzaları ve alçaklıklarına maruz kalmış, bu yüzden çok olumsuz etkilenerek ölgün bir hale gelmiş olduğundan artık bitap'tır.

Bahsedilen halı, şehit çocuklarının Konya Yetimler Yurdu'nda dokuduğu bir seccadedir ve Pierre Loti'ye verilmek üzere, Milli Hükümet'in Paris Temsilcisi Ferid Tek'e, Atatürk'ün bir mektubu eşliğinde gönderilmişti. Mektupta Atatürk samimi bir dille şunları yazmaktadır: Tarihin en karanlık günlerinde sihirli kalemiyle daima Türk milletinin hakkını doğrulamış ve savunmuş olan büyük üstat için Türk milletinin beslediği derin ve sarsılmaz sevgi hislerine, bağımsızlık mücadelesinde şehit düşen erkeklerimizin yetim bıraktığı kızlarımız tarafından gözyaşları arasında dokunan bu halı şahitlik edecektir." (Sadi Borak,"Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları" Sf:260-61).

Emanetler, Ferit Tek'in eşi Müfide Ferit Hanım ve iki memur eşliğinde Rochefort'ta Pierre Loti'ye elden teslim edilir. Cevaben özel sekreteri şu mektubu gönderecektir:



MEKTUBA KARSILIK

Rochefort: 12.1.1922 "Mareşal Hazretleri, Mösyö Pierre Loti el yazınızla mektubunuzu ve babaları kutsal davanız uğruna şehit düşen yetimlerin gözyaşları arasında dokudukları halıyı, yüce kişiliğiniz adına gelen Ankara Hükümeti'nin bayan elçisi Müfide Ferid ve heyeti ile birlikte kabul etmekle pek duygulandı.

Göz yaşartıcı bu yüksek iltifata nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Hiç olmazsa bu teşekkürlerini kendi elleriyle yazmalıydı. Ne yazık ki bu sevinçten de mahrumdur. Şu dakikalarda çok hastadır. Sevgili vatanınız, lehinde verdiği mücadelelerden, Yunan sempatizanı güya Hristiyan Avrupa'nın istihzalarından çok yıpranmış ve üzülmüştür.

Bu yüzden mazur görmenizi rica etmektedir. Size ve şahsınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine en samimi minnet ve şükranlarını sunuyorlar. Bunu size iletmekle şerefli bir hizmeti yapmış olacağım Mareşal Hazretleri.N. Jean Berger"..



BOHEM BIR YASAM

Piyer Loti, 1877'de Türk-Rus Savaşı öncesinde, kısa bir süre sonra döneceğine söz verdiği sevgilisi Azize'den, dolayısı ile İstanbul'dan ayrılmadan önce 1 Ağustos 1866 tarihinde kente gelir. Kısa sürede Türkçe öğrenir. Esasında bir tür bohem yaşam içinde dünyayı gezmektedir ve Julien Viuad olan ismine "Loti" ilavesi, Tahitide karşılaştığı Kraliçe Pomare'nin nedimelerinden alır. Loti, o bölgede yetişen pembe renkli tropikal bir bitkinin ismidir.

73 yılı kapsayan ömründe yedi kez ülkemize gelen Loti, zamanla kendisinin Türkleştiğini yazacaktır. Ayrıca Fransa'nın doğuda ölümü, Doğudaki Hayalet, Aziyade ve Kaybettiğimiz Dostlar dahil ülkemiz üzerine yazılmış pek çok eseri kaleme alacaktır. Bir Türk dostu olarak dönemin Avrupasında Türk tezlerini dile getirmiş, kurtuluş savaşının en büyük destekçilerinden olmuştur.



TÜRK DOSTU YAZAR

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşına dair, başta kendi ülkesi Fransa olmak üzere tüm Batı Devletlerinin Osmanlı ve Türk Milleti aleyhine politikalarını La Turquie Agonisante (Can Çekişen Türkiye) kitabıyla kıyasıya eleştirince, Türk dostu bir yazar olarak devlet konuğu statüsünde Tophane Rıhtımı'nda törenle karşılanmış ve Sultan Reşat tarafından sarayda bizzat ağırlanmıştır. Kurtuluş Savaşımıza da aynı desteği veren Loti, Anadolu'daki direnişin Avrupa'da sesi olmuş, yukarıda ayrıntısı verilen bizzat Atatürk'ün teşekkürleri dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi de şükranlarını sunan bir mektup göndermiştir (1921). Okuyucularıma Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Alain Quella Villeger'in yazdığı "Pierre Loti: Gezegen Seyyahı" adlı kitabını öneririm. Ruhu Şad Olsun.