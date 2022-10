Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da istifa etmesi sonrasında Liz Truss ile yaptığı parti liderliği yarışını kaybeden Rishi Sunak, henüz üç ay bile geçmeden ummadığı gelişmeler sonrasında parti liderliğini ve başbakanlığı elde etti!

12 Mayıs 1980 doğumlu yeni Başbakan, hem en genç hem de Hint asıllı ilk başbakan olarak tarihe geçti. Orta öğrenimini İngiltere'nin en ünlü kolejlerinden Winchester'de tamamlayan Sunak, Oxford'ta siyaset ve ekonomi okudu. Stanford'ta yüksek lisans yaptı. Mükemmel bir eğitim... Ancak Liz Truss'da ünlü Oxfort Üniversitesi Merton College'de eğitim görmüştü. Felsefe, politika ve ekonomi okuyup, Britannia Unchained:

Global Lessons for Growth and Prosperity ve After the Coalition isimli iki de kitap yazmıştı. Ama bu kariyer Truss'ın İngiltere'nin resesyon ve yüksek enflasyon düzleminde hızla derin bir resesyona giden ekonomik problemlerine deva olamadı! Üstelik, radikal politikalar yerine 45 milyar Poundu kapsayan vergi indirimi gibi popülist kararları, bütçede kaynak göstermeden uygulamak isteyince, Pound tarihi diplerini gördü! Truss'ı, hazine bakanı Kwarteng'in istifası bile kurtamadı ve istifa etti.



KARISI MİLYARDER

Rishi Sunak'ın karısı, Hintli Milyarder Narayana Murty'nin kızı Akshata Murty. Narayana'dan Hindistan'ın Bill Gates'i olarak sözediliyor. First Lady Akshata, California Claremont McKenna College'de tamamladı ve Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak Deloitte ve Unilever gibi küresel şirketlerde kariyer yaptı.

Kendi moda markası olan Akshata Designs'ı yaratsa da kendisi daha çok servetiyle, lüks giyim merakıyla ve İngiltere dışındaki gelirlerinden vergi ödemediği için hakkında yapılan soruşturmalarla basının gündemine gelmişti. Üniversite yıllarından beri birbirlerini tanıyan çift, 2009 yılında evlendi ve iki çocukları var.

Rishi Sunak, uzun yıllar Goldman Sachs'ta çalıştı. Infosys'in kurucu ortağı. Parlamentoya 35 yaşında girdi. Yedi yıldır York Milletvekili olarak görev yapıyor. 2019'da altı ay kadar hazine baş sekreterliği yani bir anlamda müsteşarlık yaptı ardından da 2020 yılında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi (bakanı) oldu. Görüldüğü gibi Truss ile kıyaslanmayacak bir ekonomik deneyimden geliyor. Bunun etkisi ile olsa gerek, mucizevi şekilde, düne kadar tüm Britanya'yı kaplayan sosyal ve ekonomik kötümserlik iklimi birden yerini iyi havalara bırakmış gibi! Siyaset bilimciler, politika ve ekonominin bir 'beklentiler ve güven dinamiği 'olduğunu, bugünlerde en iyi İngiltere'de gözlüyor olsalar gerek!



SERVETİ KRALDAN FAZLA

Yıllar önce işçi sınıfı ile arkadaşlık yapmadığını söyledikten sonra 'herkes aptalca şeyler söyler' diye çark eden yeni Başbakan'ın hali hazırda, tarihte ilk kez, Buckingham Sarayı'ndaki hükümdarın servetinden daha fazla mal varlığı olduğu düşünüldüğünde şaşırılmayacak bir söylem doğrusu. Merak eden okuyucularımız için yazalım, Sunak Ailesinin 730 milyon sterlinlik bir serveti var, Kral 3. Charles'ın ise toplam serveti 300 milyon sterlin civarında!



'EN'LER VE 'ILK'LER

Neyse en zengin, en genç, ilk Hint Kökenli, en kola sever, Kral Charles'ın ilk görev verdiği, başbakanlık için en isteksiz gibi sıfatları ile şimdiden İngiltere siyasi tarihinde yer alan Rishi Sunak, Truss ekibini neredeyse hiç değiştirmedi. İlk konuşmasında, "Ülkemiz derin bir ekonomik krizden geçiyor. Ekonomik istikrarı ve güveni sağlamak, Başbakan olarak en önemli çalışma odağım olacak. Hükümetim, dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirlik ile bu sorunları çözecektir" dedi. Bir yatırım bankacısı olan Sunak'ın bir diğer ihtisas alanı da 'riskten korunma fonu uzmanı' olması! Britanya ekonomisinin küresel krizden çıkması için, cebinde radikal reformlar ile ilgili bir reçete taşıyor olması, herhalde her sıradan İngiliz'in umududur bugünlerde!

