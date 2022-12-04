Dünya nüfusunun 16’da biri engelli

Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler, 3 Aralık gününü Dünya Engelliler Günü olarak 1992'de kabul etmiş, devamında da engellilere yönelik yeni tanımlama ve başlıklar ile konuyu insan hakları kapsamında yorumlamıştır.

Ülkemizde de bu kapsamda, 10-16 Mayıs Engelliler haftası, engelli vatandaşlarımızın sorunların irdelendiği ve çözüm yollarının tartışıldığı özel bir dönem olması açısından önem arz etmektedir. Ülkemizde, engel gruplarına göre alt başlıklara baktığımızda, kronik hastalıklar nedeni ile 808 bin 335, zihinsel 482 bin 361, ortopedik 321 bin 895, görme 216 bin 077, ruhsal ve duygusal 176 bin 475, dil ve konuşma olarak da 37 bin 494 vatandaşımız tanımlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ulusal Engelliler Veri Tabanına göre, kamu kuruluşlarına herhangi bir nedenle başvurmuş bireylerin beyanları esas alındığında toplam 1 milyon 559 bin 222 kişi engelli kapsamındadır. Bu rakamın 98 bin 564'ü İzmir'dedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 500 milyonun üzerinde engelli mevcuttur.

ZORLUKLAR DEGISMIYOR

Yani dünya nüfusunun yaklaşık 16'da biri engelli. Önemli ayrıntı bu sayının çok önemli bir kısmının düşük gelirli toplum kesimine ait olmasıdır.

Dolayısı ile engellilik nedenleri ve türleri ne olursa olsun karşılaşılan güçlükler değişmemekte, eğitim noksanlıkları, ev, ulaşım ve kentsel doku içinde fizik altyapı eksiklikleri ya da uygunsuzlukları üzerine binen yoksulluk durumun vehametini arttırmaktadır. Uygar toplumların bir özelliği de engelli vatandaşlarına fırsat eşitliği kapsamında sağladığı pozitif ayrımcılıktır. Engelliler Haftasının, toplumsal algıyı ve farkındalığı arttırarak, engellilere yönelik özel konut konfigürasyonundan kentsel planlama ve tasarıma,eğitim ve sosyal yaşama katılımlarından işe yerleştirilmelerine kadar birçok sorunlarının çözüme kavuşabilmelerine yönelik strateji ve politikaların oluşumuna vesile olmasını umut ediyorum. Böylelikle, engelli vatandaşlarımıza optimum yaşam koşulları sağlayarak, millet olarak bir konuda daha akıl tutulması engelliliğinden de kurtulmuş olmanın haklı gururunu duyabileceğiz.