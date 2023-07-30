Samuel H. Altman, Chicago'da, 1985 yılının 22 Nisan'ında doğmuş, yani 38 yaşında..

Annesi bir tıp doktoru ve O'na göre Samuel çok kuruntulu bir çocukmuş:

En basit şikayetlerinde bile Google'ı saatlerce taradıktan sonra, bir doktor olarak kendisine başvurduğunda, kanser ya da komplike bir hastalık içinde olmadığına dair saatlerce ikna konuşması yapması gerekirmiş!

Daha 16 yaşında iken ailesinden ayrılmış, o yıllarda öldürücü sentetik bir virüsün, yapay zekanın veya bir nükleer savaşın insanlığın sonunu getireceğine inancı tammış. Çevresindeki herkesi bu üç risk için tedbirli olamaya davet ediyormuş. İlk bilgisayarı olan Apple Macintosh'a sekiz yaşında sahip olmuş ve onu kurcalayarak kod yazmayı öğrenmiş.

Liseyi John Burroughs School'da, üniversiteyi de Stanford Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okumuş. Gerçi Stanford'u bitirmeden bırakmış, çünkü arkadaşları ile daha ikinci sınıfta iken Loopt isminde jeososyal ağ hizmeti sunucusu diye adlandırabileceğimiz konum tabanlı mobil bir sosyal ağ uygulaması olan ve kullanıcılara cep telefonlarındaki haritalar aracılığıyla arkadaşlarının nerede olduğunu ve ne yaptığını gösteren bir yazılım şirketini hayata geçirmiş.



HAYRANLIK VE PANİK

Altman'ı anlatmamın nedeni, bu yılın başından bu yana neredeyse teknoloji tarihinin en hızlı büyüyen ve yakında bir milyar kullanıcıya erişmesi beklenen ChatGPT 'ye sahip olan şirketin yani Open AI'ın CEO'luğunu yapması!

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) ismi ile 2020 yılında ilk kez duyulan ve makine öğrenme tabanlı yapay zeka modellerinin bir entegre platformu şeklinde lansmanını işitmeyen kalmamıştır sanırım. Çok geniş kitlelerde merak ve heyecan oluşmasına yol açmıştı! İlk aşamada kurumsal müşteriler ve araştırma amaçlı kullanıcılar bu hizmetten yararlandı, tabii ücret karşılığında bir abonelik sistemi ile. İki yıl gibi bir sürede, görüntü işleme, hatta üretme ve konuşma tabanlı bir sohbet botu haline gelip her isteyen kullanıcıya açıldığında olanlar oldu: Özgün içerikli bilimsel makaleden ev ödevlerini yapmaya, besteden yatırım danışmanlığına kadar o kadar geniş spectrumda kullanım alanı insanlığın önüne açılınca, hayranlık kadar bir tür panik duygusu da herkesi etkisi içine yerleşti.



'DOĞRULUK GARANTİ DEĞİL'

Boğaziçi Üniversitesi'nden teorik bilgisayar bilimleri Profesörü Ahmet Celal Cem Say, "Sistem, insanlığın şu ana kadar ürettiği internetteki devasa metin külliyatının içindeki kelime akışlarını yutacak şekilde kurgulanmış.

Tek bildiği, insanlığın şimdiye kadar ortaya koyabildiği metinlerde hangi sözcük dizisini hangi sözcüklerin izlediği ihtimalinin yüzdelik takibi. Taradığı kaynaklar o konuda doğru bilgi içeriyorsa, cevabın da doğru olma ihtimali yüksek ama garanti değil" diyor.



KAR AMACI GÜTMÜYOR

Ancak ChatGPT'de sonuçlar, şimdilik oldukça iyi. Wharon Üniversitesi'nden (ABD) Profesör Christian Tarwiesch, üniversitesinin yüksek lisans öğrencileri için hazırladığı final sistemine ChatGPT'yi sokmuş ve 'B' geçer notunu almayı başarmış! Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet sınavında da, ilgili öğretim üyeleri ortalama bir puan olarak yorumlasa da geçmeyi başarmış. Akla hemen haklı olarak robot doktorlar gelebilir. Zaten IBM'in bir digital tıbbi asistan olarak geliştirdiği Dr. Watson'ı ve Google'ın yapay öğrenme konusunda çalışan şirketi DeepMind'ın, yapay zeka tabanlı tıp konusunda uzman (!) robotu Med-PaLM'i herkes duymuştu. Chat GPT'de şimdilik Amerikan tıp birliğinin tıpta uzmanlık sınavını başarı ile geride bırakmış! ChatGPT'yi yaratan şirket Open AI, kar amacı gütmüyor. Bağışçıları da Bill Gates, Elon Musk, Reid Hoffman ve Jessica Livingston gibi ünlü isimler. Yola, 2015 yılında dost canlısı bir yapay zeka yaratmak için çıkmışlar.

Kullanım alanının sınırsızlığı şimdiden kurumları tedbir almaya itmiş durumda.

Altman'ı yakından takip edelim çünkü dünyayı değiştirmek için devrimsel nitelikte yenilikler yaratacak yüksek teknolojiler peşinde bir hayat sürüyor!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın