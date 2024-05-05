Güzel İzmirimizin kültür ve sanat zenginliğine unutulmaz katkılar sağlayan İKSEV (İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı) Uluslararası İzmir Festivali, bu sene 7 Haziran- 26 Temmuz tarihleri arasında, Dünya müziğinin doruklarındaki marka isim ve grupları hemşerilerimizle 37. kez buluşturacak. Festival, sadece küresel anlamda yüksek standartları kabul edilen sayısız ünlü sanatçının İzmir'e getirilmesini sağlamıyor, aynı zamanda kentimizin eşsiz tarihsel mekanlarının sanat performans sahnesine dönüştürülmesi bağlamında da sıra dışı katkılarda bulunuyor.

İKSEV Başkanı ve Avrupa Festivaller Birliği Başkan Yardımcısı Filiz Eczacıbaşı ile yaptığımız görüşmede hem İzmir Agorası hem de Efes Amfitiyatrosu'nda gerçekleşen ilk konserlerin öyküsünü dinleme imkanı buldum.

ANTIK ATMOSFER

24 yıl önce festivalin 13'ünücüsü yapılırken, arkeoloji dünyamızın efsanevi ismi Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Hoca, kendisini aramış ve o zamanlar kazı başkanılığını yaptığı Bayraklı Höyüğü ile Agora'nın muazzam antik atmosferinin sanat gösterimleri için ideal mekanlar olabileceğini söylemiş.

Bunun üzerine ilgili resmi temaslar sonrası izin alınmış ancak, Agoranın çevresinde gecekondular varmış, 2 bin yıllık sütünların yanında kırık camları ve yıkık dökük boyasız duvarları ile bu yapılar büyük bir tezat oluşturuyormuş.

Bunun nüzerine Filiz Eczacıbaşı'nın ekibi, konser öncesi bir yandan binaların dış görünümünde estetik düzeltmeler yaparken, öbür yandan sakinlerinin evlerini o gece kullanmalarını önlemek için hepsini yemekli bir toplantıya davet edilmesini sağlamış.

KÜLTÜRÜN SÜREKLILIGI

Bu noktada, Filiz Eczacıbaşı, Uluslararası İzmir Festivalini, diğerlerinden ayıran en belirgin özellik olarak tarihi mekanların kullanılıyor olmasının altını çiziyor. Bu, hem yapılan aktivitelere değer katıyor hem de tarihi mekanlara olan farkındalığı arttırıyor.

Avrupa Festivaller Birliği(EFA) kapsamında 'Festival in focus' projesi, birlik üyesi festivallere odaklanarak onları inceliyor ve dünya komuyoyu ile paylaşıyor. Avrupa Parlamentosu kültür işbirliği üyesi ünlü gazeteci (Financial Times) yazar Simon Mundy de, İzmir'in tarihi geçmişine atıf yaparak anıtsal mekanlarda düzenlenen etkinliklerin günümüzü ve geçmişi buluşturduğuna vurgu yapıyor. Kendi sözleri ile "İzmir Festivali, antik mimari ile daha yeni zamanların müziğinin harika bir birleşimini sunuyor. Daha da önemlisi, Ege kıyılarında kültürün sürekliliğini daima sergiliyor - imparatorluklar, krallıklar ve politikacılar gelip gidiyor fakat medeniyet kendini yeniden toparlıyor ve sanat hiç azalmıyor" diyor.

Mundy, makalesinde festivalin içeriği ile Türkiye'nin kültürel ve entelektüel köşe taşlarından birisi olduğununun altını çiziyor. Mundy, ilk kurulduğu tarihten itibaren dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan ve UNESCO kültürel miras listesinde yer alan Efes Antik Kenti ve tarihi miras alanının festival mekânlarına dâhil olmasına da özel bir atıf yapıyor.

EN PARLAK YILDIZ

Dünyadaki ve Avrupa'daki müzik festivalleri arasında büyük saygınlığa sahip ve içeriği ile çok yüksek sanat standartları tutturan Uluslararası İzmir Festivali, 37 yıldır İzmir'in kültür agorasının en parlak yıldızı olmaya devam ediyor.

Bu sene de tüm sanatseverleri heyecanlandıran sanatçı ve gruplara ev sahipliği yapacak.

Katılan sanatçılar ve grupları ayrı bir yazıda ele alacağız.

Şimdilik gerek İKSEV'in kurucularına gerekse büyük bir özveri ile 37 yıldır Başkanlığını sürdüren Sayın Filiz Eczacıbaşı ve başta Özlem Kahya olmak üzere tüm ekibine, İzmirli sanatseverlerler olarak teşekkürlerimizi ileterek makalemizi noktalayalım.

EFES YERINE ASKLEPION

İzmirʼin tarihi ve anıtsal miras alanlarının birer sanat gösteri sahnesine dönüşümüne özel çaba harcadıklarını söyleyen Filiz Eczacıbaşı, bu konuda daimi şefliğini W. Furtwangler, Herbert von Karajan ve Cladio Abbado gibi senfoni dünyasının ölümsüz isimlerinin paylaştığı 130 yıllık geçmişi olan ve dünyanın sayılı müzik topluluklarından olan Berlin Filarmoni Orkestrası örneğini veriyor.

Orkestranın Efesʼte konser vermeyi arzuladığını işitince hemen harekete geçip önce zamanın kazı başkanı olan Avusturyalı Arkeoloji Enstitüsüʼnden Doç. Dr. Sabine Ladstatter ile görüşüp, ondan "titreşim yoğunluğunun fazla olmayacağı konserler yapılabilirʼ iznini alıp Kültür ve Turizm Bakanlığıʼna başvurarak, presttjli Berlin Filormoniʼyi İzmirlilerle buluşturuyor. Ama Filiz hanımın söylediğine göre bu sene, Efes Antik Tiyatro restorasyon ve ek bakım programına alındığı için, festival mekanlarından birisi olamayacak. Yerine Bergamaʼdaki Asklepion düşünülüyormuş.