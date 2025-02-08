ChatGPT'yi duymayan kalmadı! Yapay zeka kapsamında bir veri bütününü işlemek için en az 10.000 Nvidia BPU denilen yüksek potansiyelli chip kullanımına ihtiyaç var. Bu ne demek? Nvidia Corporation, Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketi: Oyun, profesyonel görselleştirme, veri merkezleri ve otomotiv sektörü için chipler üretiyor. 1993 yılında Taywan kökenli Hsun Huang tarafından kuruldu. 'N', Latince en yüksek anlamına geliyor. 'Vidia' da görüş anlamında. Son yıllarda, bu şirketin ürettiği chipler, yapay zeka için kritik olgunluğa ulaştı ve işlemcileri için Çin dahil bazı ülkelere ihracatı kısıtlandı(*). Ama tüm bu önlemler, Çinli 'deepseek' in yapay zeka platformunu alt üst etmesini önleyemedi! Çünkü, Nvidia çipleri, yapay zeka ile ilgili teknoloji platformları için asıl unsur olarak kabul ediliyordu ve Çin gibi rakip ülke şirketlerinin Nvidia chipleri olmadan kullanıcıya sunulacak üstün bir son ürün yaratması mümkün görünmüyordu. Halbuki DeepSeek mühendisleri, opsiyonel ihtiyaçların beşte birini kullanarak harika performansta bir yapay zeka teknolojisine imza atarak, Amerikan Open AI firmasının ChatGPT'nin en büyük rakibi oldu. DeepSeek'in kendi adını taşıyan yapay zeka dil modeli (LLM) açıklanır açıklanmaz küresel piyasalar adeta çalkalandı. Kabaca 500 milyar dolar civarında bir paranın buharlaştığı hesap ediliyor! Amerikadan Nasdaq, Alman Siemens ve Japon Advantest gibi bir çok teknoloji borsası ve chip şirketi hisselerini %2 ila %10'u buharlaştı. Şimdiden DeepSeek mobil uygulamaları telefonlarda en çok indirilen bir trendin sahibi oldu ve ChatGPT'yi geride bırakmış durumda.



EN YÜKSEK PUANA SAHİP

Konuyu buraya kadar okuyan okuyucularımız, DeepSeek'in bu başarıyı ne kadarlık bir zaman dilimine sığdırdıklarını merak edebilirler. Birkaç günde dersek sanırım şaşıracaklardır! Davos 2025, biliyorsunuz 22-25 Ocak tarihlerinde oldu. Orada konuşma yapan Open AI ve Google dahil pek çok firmanın tedarikçisi Scole AI CEO'su Aleksandre Wang, ilk fişeği attı: Dünyayı sarsacak bir model olarak DeepSeek geliyor dedi. Böylece, ilk modellere göre güçlü muhakeme yeteneğine odaklı sürüm yayınlandı ve tüm dünyada ChatGPT için alarm zilleri çalmaya başladı.

Sadece Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar dolar azaldı. Bu mart 2020'den bu yana en yüksek oranlı günlük kayıp anlamına geliyor. Böylece Nvidia'nın piyasa değeri üç trilyon doların altına inmiş oldu. Dünya piyasalarında milyar dolarlar erirken bunu yaratan DeepSeek hakkında bildiklerimiz doğrusunu isterseniz pek fazla değil... Kurucusu Liang Wenfeng, 1984 doğumlu, Zhejiang Üniversitesinde okumuş. Önce highflyer isimli bir hedge fon kurmuş, kuruluş sermayesi bir kaç bin dolardan zaman içinde 1.4 milyon dolara ulaşmış. 2023 yılında bu fonu yapay zeka araştırmaları için yapılandırmış. Nihayetinde de Mayıs 2023'te DeepSeek'i resmi olarak açmış. İnsan kaynağı olarak iş deneyiminden ziyade acemi yeteneklere odaklanmış. Yeni mezunlar ile hiç kariyeri olmayan insanlara şirketinin kapılarını aralamış. DeepSeek, 2 Kasım 2023'te ücretsiz ilk modeli olan DeepSeek Coder'ı piyasa kullanıcılarına sundu. 29 Kasım 2023'te DeepSeek LLM'yi geliştirdi. Hemen arkasından da DeepSeekChat yayınlandı.



YAPAY ZEKA KULLANIMI

Mayıs 2024'e gelindiğinde DeepSeek V2 arzı endam etti.Yayınlanır yayınlanmaz da bu konu ile ilgili küresel bir sıralama tablosu olan Waterloo Üniversitesi T. Lab LLM'de yedinci sıraya yükseldi. Geçen yılın sonlarına doğru matematiksel mantık muhakemesini önceleyen gerçek zamanlı çözümleme amaçlı DeepSeek R1-Lite'ı tasarladıklarını açıkladılar. Ellerindeki ürünün Open AI01'i geride bıraktığını da.. Aralık 2024'te de, sadece 5.5 milyon dolar maliyetli DeepSeek v3'ü piyasaya sundular. Düşük maliyetli, az kaynak kullanımlı mükemmel verimli bir ürün olduğu kısa sürede anlaşıldı. Ve son bir hafta içinde, yani 20 Ocak 2025'te de DeepSeek R ve Deep- Seek R1'in piyasa sürümü gerçekleşti. LLaMA ve açık dil erişimli,sentetik veri kullanımlı, ince ayar gözetimli (SFT) ve pekişmeli öğrenme (RL) modeli ilke piyasayı sarstı. Şimdilerde DeepSeek fırtınası devam ediyor. Eğitimden endüstriye kadar çok geniş bir spektrumda rakiplerinin açık ara önünde bir yapay zeka kullanımı fırsatını tüm dünyanın kullanımına sunmuş durumda. DeepSeek R1 bir tğür devrim yaratmış gibi. Şimdilerde Deep Seek patronajı, Deep- Seek v3 modeline yoğunlaşmış durumda. Bu çalışmaların V7- V100 versiyonlarının neler yapabileceğini ve nasıl bir dünya oluşturacağını düşünebiliyor musunuz?

(*)Joe Biden zamanında yeni iletken ihracat kısıtlamalarına yönelik kapsamlı bir kararname yayınlandı. Arkasından da Ticaret Bakanlığı, güvenlik amaçlı chip piyasası düzenleme yasalarına imza etti.