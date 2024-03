Vaatle yapamadığını parayla alma devri

31 Mart seçimleri için artık son düzlükteyiz. Vaatler, projeler havada uçuşuyor. Ama bir yandan da kirli hesaplar dönüyor. İstanbul'daki para sayma görüntüleri ile ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Siyasetin para üzerinden dizayn edildiğinin kanıtı niteliğindeki bu görüntüler çok konuşulup tartışılıyor elbette ama muhalefet cephesi durumu içselleştirmeme gayretinden olsa gerek yaşananların sanki hiç onlarla ilgisi yokmuş gibi ölü taklidi yapmaya çalışıyor.



HEPSİ SADECE TESADÜF

Konuyla bağlantıları tespit edildikten sonra emniyete gidip ifade veren CHP'nin eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan bile görüntülerle ilgili tatmin edici bir açıklama gelmedi. Sanki birileri o çanta çanta paraları taşımadı. Sanki bazı makam ve mevkiler o paralar karşılığında satın alınmadı... Sanki herkes tesadüf eseri oradaydı ellerine tesadüf eseri o paralar verildi ve hepsi sanki nereye gideceğini, nerelerde kullanılacağını bilmedikleri paraları yine tamamen tesadüf eseri sayıverdiler hatta başka noktalara taşıyıverdiler.

Ne kadar da inandırıcı bir hikaye değil mi!



PSİKOLOJİK AÇIDAN YIKIM

Türkiye'de temiz siyaset adına giderek umutların azaldığı bir dönemden geçiyoruz maalesef. İktidarı ele almak isteyenler yani elinde iktidar gücü olmayanların bunu yapmak için çalışmak, program, proje üretmek yerine sadece seçmenleri, delegeleri parayla satın almaya çalışmaları ülkede muhalefe oy veren seçmen için psikolojik bir yıkım bana göre. Hani her seçim döneminde "bu seçim de AK Parti kazanırsa bu ülkeden gideceğim" benzeri söylemlere sığınan sözde aydın, sanatçı kesimi var ya çok haklılar aslına bakarsanız. Bir kesimin umutlarını bağlandığı muhalefetin her şeyi sadece para olarak gören ve o parayla her şeyi, herkesi satın alabileceğini sanan anlayışının muhalif seçmendeki karşılığı bu oluyor maalesef. Bir tarafta seçim kazanmak için muhalefetin her türlü aymazlığını, sahtekarlığını hoş gören bir zihniyet var. Görmezden geldiklerini örtmek için de partili Cumhurbaşkanının olduğu bir siyasal sistemde bakanların sahada adaylarla birlikte çalışma yapmasını karşı argüman olarak pazarlamaya çalışıyorlar.

Halbuki bu iki konunun zerre kadar birbiriyle ilişkisi yok. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz günden bu yana artık parti liderleri Cumhurbaşkanı olabiliyor. Üstelik bu sistemin onayını referandumla halk verdi. Bu karar ortada dururken bakanların taraflılığını tartışmaya açmanın ne manası var! Kabine üyelerinin şehir şehir dolaşması ya da belediye başkan adayları ile birlikte saha çalışması yapması bu sistemde vekillerin saha çalışmalarına destek vermesiyle eşdeğer. Çünkü parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum bunu, bugün vekiller de partilerini, adaylarını desteklemek için her gün sahadalar. Aynen parti liderleri gibi...



SONUÇLARA BİR ETKİSİ YOK

Yani bakanların sahada olması ancak vekillerin seçim çalışmalarına destek vermesi kadar etki edebilir 31 Mart akşamı ortaya çıkacak sonuçlara. O nedenle kimsenin bu konuya bu kadar fazla kafa yormasına dolayısıyla başka başka çirkinlikleri örtmek için bunu kullanmaya çalışmasına lüzum yok.

Sonuçta seçim sonucunun getirecekleri, adayları ve partilerini bağlayacak. Bakanlar ne kadar sahaya çıkarlarsa çıksınlar onların sayesinde olmadığı gibi onların yüzünden de seçim kazanılıp kaybedilmeyecek.

Sonuçların Kabine üyeleri açısından bir bağlayıcılığı yok nihayetinde...

