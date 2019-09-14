İzmir’in şifalı suları

Sonbahar aylarında en güzel hafta sonu kaçamağı kendinizi sıcacık termal sulara bırakmak. Şifalı suyla dolu sıcacık bir açık havuz hem bütün haftanın stresini alacak hem de içindeki minerallerle şifa ve güzellik verecektir. Muhteşem bir hafta sonu kaçamağı için çok şanslı bir kentte yaşıyoruz. İzmir’in dört tarafı şifalı sularla ve bu suları en güzel şekilde değerlendiren tesislerle dolu...

İzmir eski çağlardan beri kaplıca geleneği bulunan bir kent. Termal sular, bugün çağdaş tıbbın olanaklarıyla düzenlenmiş konaklama tesislerinde dünyanın dört bir yanından gelen konuklara şifa dağıtıyor. Kent içinde termal su olanağına sahip olan oteller Balçova, İnciraltı, Narlıdere ve Çeşme'de odaklansa da kaplıcalar Bergama, Dikili, Menemen, Seferihisar, Gülbahçe'de bulunuyor.



MUTLAKA DOKTORA DANIŞIN



Sıcak suların ağır kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, kontrol altında olmayan hipertansiyon ve şeker hastaları, akut enfeksiyonu bulunan, kanser tedavisi gören, ağır dolaşım bozuklukları ve romatizmal hastalıkların aktivasyon dönemlerinde tedaviye mani olduğu bilinmektedir. Kaplıcalardan yararlanırken mutlaka doktora danışılması, doktorun onayı olmadan tedaviye başlanmaması gerekmektedir.



SEFERİHİSAR

Tarih, kültür, deniz, doğal yaşamı hedefleyen citta clow-sakin şehir turizm hareketiyle en çok ziyaret edilen kıyı beldelerinden Seferihisar, kaplıca ve sıcak su kaynaklarıyla da İzmir'de yoğun ziyaretçi almaktadır. Yemyeşil mandalin bahçeleri arasından geçerek ulaşılan ilçede şifalı olduğu bilinen halkın günübirlik yararlandığı kaplıcalar bulunmaktadır. Seferihisar'daki kaplıcaların genellikle romatizma, cilt ve üst solunum yolları ile kırıkların tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

BALÇOVA

Balçova'daki kaplıcalar konuklarına çam ormanı ve deniz manzarası içindeki modern tesislerde tedavi olanağı sunmaktadır. Kaplıca suyunun Sağlık Bakanlığı'nca belirlenmiş tedavi özellikleri, hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde romatizmal (osteoartrit, romatoid, spondilartropatiler, bölgesel ağrı sendromları) ve nörolojik hastalıkların (miyaljiler, inme sekelleri vb) kronik dönemlerinde, ortopedik sekellerin yardımcı - tamamlayıcı tedavisinde kullanılabilir niteliktedir. Birçok hastalığın tedavisiyle birlikte sunulan huzurlu ve doğal ortam, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer spor tesisleriyle hem yaşlılar, hem gençler için dinlenmek ve dinçlik kazanmak için son derece uygundur. Balçova'da bulunan Agamemnon Ilıcası'nın varlığı ilk çağlardan bu yana bilinmektedir. Söylenceye göre Troya savaşında yaralanan Kral Agamemnon ya da onun bazı askerleri bu ılıcalarda tedavi görmüş ve şifa bulmuşlardır. Başka söylencelerde Büyük İskender'in ordusundan askerlerin de bu ılıcada tedavi olduğu anlatılmaktadır. Balçova'da uzun yıllardır hizmet veren Termal Tedavi ve Teşhis Merkezi'nde bulunan fizik tedavi merkezi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük ve önemli saygın merkezlerinden biridir. Özellikle romatizmal, ortopedik, nörolojik hastalıklara ilişkin bilimsel çalışan bir tesistir. Su sıcaklığı 63 dereceyi bulan kaplıcalarda 3.3 oran değerinde radyoaktivite bulunmakta ve şifalı su sodyum bikarbonat ile klorür içermektedir. Agamemnon Kaplıcaları üst solunum yollarının kronik iltihapları, nefritler, bazı iltihaplar, romatizma sendromları, metabolizma bozuklukları ve deri ve eklem hastalıklarının tedavisinde yararlıdır.



BERGAMA

Bergama ilçesi kaplıca ve tedavi merkezleriyle, eski çağlardan bu yana sadece İzmir'de değil dünya üzerinde tanınan bir ilçedir. Bergama Asklepion, İzmir'de kaplıca geleneğinin başladığı, eski çağların en ünlü kaplıca ve tedavi merkezi olarak biliniyor. Kapısında "Ölüm bu kapıdan içeri giremez" yazan Asklepion eski çağların en önemli hekimleri Satyros ve farmakolojinin babası olarak tanınan Galenos'un ders verdiği bir yer olarak, tıp tarihi açısından da büyük önem taşıyor. Asklepion aynı zamanda tıbbın sembolü olan çift yılanın ilk defa tanımlandığı sütunun da bulunduğu merkez olarak tanınıyor. İlçede bugün yerel halk tarafından kullanılan ancak tesis bulunmayan çok sayıda sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bu suların böbrek taşı, kum, romatizma, kireçlenme, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları ve damar tıkanıklıklara iyi geldiği bilinmektedir.



DİKİLİ

Kesintisiz 20 kilometre sahili, Mavi Bayrak'lı plajlarıyla Dikili, yaz tatilcilerinin yanı sıra şifalı sulardan yararlanmak isteyenlerin de tercih ettiği bir ilçedir. Çok sayıda sıcak su kaynağı bulunan ilçedeki kaplıcalar, termal turizmi hareketlendirmekte ve fizik tedavi amacıyla yurt içi ve yurt dışından gelen konukları ağırlamaktadır. Nebiler Köyü'nde, Hayıtlı'da, Kocaoba mevkiinde bulunan kaplıcalarda konuklar şifalı sudan yararlanabilmektedir. Buradaki ılıcaların ağrı dindirici, kısmi felç, böbrek taşı, kum, romatizma, kireçlenme, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları ve damar tıkanıklıklarında şifalı olduğu bilinmektedir.



ÇEŞME

İzmir'in Çeşme ilçesi, doğası, havası, suyu, tarih ve kültür zenginliğinin yanı sıra termal su kaynaklarıyla da ünlü bir tatil beldesidir. Ilıca ve Şifne'de kaplıcaların bulunduğu modern konaklama tesisleri bulunmaktadır. Ilıcadaki kaplıcaların metabolizma bozuklukları ile raşitizm, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları, karaciğer ve idrar yollarının ağrılı hastalıklarının tedavisinde yararlı olduğu bilinmektedir. Şifne bölgesindeki kaplıca suyu ise romatizma, raşitizm, kadın ve idraryolu rahatsızlıkları ile mide - bağırsak rahatsızlıkları, egzama ve kan çıbanı gibi cilt hastalıklarına karşı değerlendirilmektedir.



BAYINDIR

İzmir'in kaplıcalarıyla ünlü bir başka ilçesi de Bayındır'dır. İlçenin Ergenli ve Dereköy bölgelerindeki tesisler şifalı sularıyla yoğun ilgi görmektedir. Buradaki kaplıcalarda kişiye özel banyolar bulunmaktadır. Bayındır'daki şifalı suların romatizmal hastalıklar, kireçlenmeler, sedef ve benzeri deri hastalıkları, yumuşak doku romatizması, bel ve boynu fıtıkları, kronik ağrılara iyi geldiği bilinmektedir.