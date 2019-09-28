Deniz keyfini Ekim’de de yaşayın

Artık havalar soğumaya başladı, ‘Ekim geldi, sıcaklar bitti, tatil de gitti’ diye düşünebilirsiniz. Ancak ülkenin batısı ve güneyi şu anda en güzel günlerini yaşıyor. Hatta denize girmek için en ideal günler

AYVALIK

Diğer yerlere göre nispeten daha soğuk olabilecek tek yer Ayvalık. Biraz daha kuzeyde olduğu için hava sıcaklığına bağlı olarak denize girebiliyorsunuz. Eğer hava güneşliyse deniz suyu zaten sıcak. Şeytan Sofrası, Cunda Adası, eski Rum evleri gibi yerler gezilebilir. Zeytinyağı almadan dönmeyin.



ALANYA-SİDE

Antalya'nın en doğu noktaları Alanya ve Side'de denizin en güzel olduğu mevsimdir sonbahar. Deniz bu dönemlerde daha az dalgalı oluyor sıcaklığı ise tam kıvamında. Alanya'da kale, müze, tersane gibi gezilecek yer çok. Side'de ise antik Side, Aspendos gibi yerleri gezebilirsiniz.



GİRNE

Kıbrıs'ın en güzel zamanı Eylül- Ekim'dir. Çünkü o kızgın sıcaklar artık kendini daha ılıman bir havaya bırakır. Ama deniz suyu hala sıcaktır. Nem azalmıştır ve Ada biraz daha sakin hale bürünmüştür. Girne Kalesi, Bellapalis Manastırı, St Hilarion Kalesi, Batık Gemi Müzesi, Hz. Ömer Müzesi gibi yerler gezilebilir. 1-2 saatlik bir yolculuğu göze alırsanız da adanın ters tarafında en ince ucu olan Karpaz Bölgesi'ne de gidebilirsiniz. Burada deniz şahane.



ADRASAN-KEMER

İlçe merkezi biraz daha sakinleşirken denizin tadı daha güzel çıkıyor. Kemer çarşısını gezip teleferikle Tahtalı'ya çıkmayı ihmal etmeyin. Sonra ver elini Adrasan yani Çıralı ya da Olimpos tarafları. Adrasan Koyu'nda şahane bir denize girerken etrafı çam ağaçlarıyla kaplı dağlara karşı yüzmek çok keyifli. Çıralı, Olimpos taraflarında da konaklayabilirsiniz.



DATÇA - MARMARİS

Datça'nın ilkbaharı ile sonbaharının keyfine diyecek yok. Deniz zaten şahane Ekim ayı sonlarına kadar da girebiliyorsunuz. Artık hava sıcaklıkları sizi rahatsız etmiyor. Marmaris ve Datça'da gezilecek yer çok. Bozburun, Selimiye, Palamutbükü, Hayıtbükü gibi koylar eski Datça, Can Yücel evi, Marmaris çarşısı gibi pek çok yeri gezebilirsiniz.



BODRUM

İstanbul'da, Ankara'da hatta İzmir'de insanlar hırkaları ceketleri giymeye başlarken, Bodrum'da öğle saatlerinde güneşin altında mis gibi denizin keyfini sürebilirsiniz. Bodrum Kalesini, çarşısını, Yalıkavak ve Turgutreis marinalarını görmeden dönmeyin.



URLA

Yazlıkçılar hafta içi evlerine dönmüş olsa da hala hafta sonu denize girmeye ve yazlık evlerini açmaya devam ederler. Ayrıca yazlığı olmayan İzmirlilerin de deniz keyfini rahatça sürdürebildiği en yakın ve en sıcak yerlerden biridir.



KUŞADASI

Kuşadası'nda deniz keyfi Kasım ayına kadar sürer. Yalnız denizden çıktıktan sonra rüzgara dikkat etmeniz gerekebilir. Geceleri ise tatlı serinlik, mis gibi bir uykunun kapılarını aralar.