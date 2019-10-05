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6. kuşak helvanın lezzeti kül suyundan

6. kuşak helvanın lezzeti kül suyundan
Giriş Tarihi: 5.10.2019

’nın Soma ilçesinde meşhur yapımını 1828 yılından bu yana sürdüren Baldır ailesi, mesleği altıncı kuşağa taşıdı. Türkiye’nin birçok yerinden müşteri çeken helvanın sırrı ise susamların kül suyu ile yıkanmasında saklı

Manisa'nın tahin helvası üretimiyle ünlü Soma ilçesinde, 6 kuşaktır eski usulle el emeğiyle tahin helvası üreten Baldır ailesi, bu lezzetin sırrını anlattı.

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