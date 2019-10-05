Manisa’nın Soma ilçesinde meşhur tahinli helva yapımını 1828 yılından bu yana sürdüren Baldır ailesi, mesleği altıncı kuşağa taşıdı. Türkiye’nin birçok yerinden müşteri çeken helvanın sırrı ise susamların kül suyu ile yıkanmasında saklı
Manisa'nın tahin helvası üretimiyle ünlü Soma ilçesinde, 6 kuşaktır eski usulle el emeğiyle tahin helvası üreten Baldır ailesi, bu lezzetin sırrını anlattı.
6. kuşak helvanın lezzeti kül suyundan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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