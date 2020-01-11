Doğa ve tarih harikası Bafa Gölü

Antik kentleri, göl içindeki adaları, doğası, ormanları, onlarca balık ve kuş türü, gün batımı, dolunayı, geleneğin bozulmadığı köyleri, endemik bitki türleri ve 5 bin yıllık kaya resimleriyle Ege’nin görülmeye değer yerlerinden biri Bafa Gölü.

ADEM ÜLKER

Muğla- Aydın sınırında bulunan ve ülkenin ender sulak alanlarından ve göllerinden biri olan Bafa Gölü, aslında Ege Denizi'nin bir koyu iken zamanla göl haline gelmiş. Bafa Gölü, sıradan bir göl olmanın dışında hem birçok köyün geçim kaynağı, hem de onlarca canlının yaşam alanı. Yaklaşık 300 bin kuşun barınağı olan göl, çevresindeki ve içindeki adalarda bulunan antik kalıntılarla binlerce yıl öncesinin de tanıklığını yapıyor. Ilgınlardan, zeytinliklerden ve çam ormanlarından meydana gelen bitki örtüsüyle Bafa Gölü, Büyük Menderes deltasının saklı olduğu ekosistem özelliklerini bünyesinde barındırıyor.



5 BİN YILLIK YAZI VE RESİMLER

Plankton ve su bitkileri bakımından oldukça zengin olan gölde birçok balık yaşama imkanı buluyor. Göl kıyısındaki köylüler geçimini büyük ölçüde balıkçılıktan sağlıyor. Kültürel özelliği de ön planda olan göl kıyısında antik ismi Latmos olan Beşparmak Dağları'ndaki 5 bin yıllık yazı ve resimler, Herakleia Antik kenti kalıntıları, Athena Tapınağı, agora, konsey binası, hamam, tiyatro, çeşme binası ve Endymion Tapınağı da bulunuyor.



TEKNE GEZİNTİSİ

Doğa ve tarihin iç içe olduğu göl, bölgeye gelen yerli ve yabancıların uğrak yerlerinden biri. Zaman zaman kirliliğiyle gündeme gelse de Bafa Gölü yılın her mevsiminde ziyaretçi çekiyor. Yaz aylarında sahil kentlerinde yoğunluk arttığında deniz, güneş, kum turizmine alternatif bir tatil imkanı sunuyor. Eşsiz doğası ve serin havası ile öne çıkan Bafa kızgın kumlardan kaçıp serinlemek isteyenlerin alternatifi arasında yerini alıyor. Bafa Gölü'nde tekne ve deniz bisikleti ile gezilebiliyor, balık tutulabiliyor, Kapıkırı köyünün plajından suya girilerek yüzülebiliyor. Bafa Gölü ve kıyıları, tatilcilere ve ziyaretçilere her türlü imkanı ve güzelliği bir arada sunuyor. Söke'ye 25, Milas'a 35, Didim'e de 30 kilometre mesafedeki Bafa Gölü'ne

bu ilçelerden sürekli minibüs seferleri var. Milas - Söke karayolunun kıyısında bulunduğundan özel araçlarıyla yolculuk yapanlar da başka bir yere gidiyor olsalar bile, belirli zamanlarını Bafa Gölü'ne ayırma imkanı buluyor.



DOLUNAY MANZARASI

Bafa Gölü'nü, en iyi Beşparmak Dağları'nın eteklerinden seyredebilirsiniz. Eski adı Bucak olan Gölyaka köyü, göle hakim, nefis bir manzaraya sahip. Gün batımı en güzel buradan izlenebiliyor. Aynı köyden yine dolunayı seyretmek de ziyaretçilerin hayran kaldığı manzaralardan. Yine göl kıyısındaki köylerde yöreye özgü el sanatları ve yiyecekleri bulmak mümkün. Arkeolojik ve tarihi değerler bakımından Türkiye'nin en zengin coğrafyalarından biri olan Bafa Gölü, 1994'te yılında tabiat parkı ilan edildi.



EKO TURİZM ATAĞI

Bafa Gölü'nde eko-turizmin daha etkin hale gelmesi için de bilimsel çalışmalar sürüyor. Bazı kurumların ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalarla Bafa Gölü'nün eko-turizm potansiyelinin belirlenmesi ve bir yol haritası çizilmesi bekleniyor. Yerel yönetimlerin bu konuda alt yapı imkanlarını sağlayıcı çalışma yapması ve üniversitelerin de eko-turizm projeleriyle desteklemesi, sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Tatilcilerin, tarihçilerin, gezginlerin, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmez yerlerinden olan Bafa Gölü'nün kıyısındaki yerleşim birimlerinde pansiyon ve motel gibi konaklama tesisleri de var. Hem gölün kıyısında hem de gölü yüksekten gören birçok restoran da ziyaretçilere hizmet veriyor.